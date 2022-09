Siguen apareciendo oportunidades para competir a nivel internacional dentro del ambiente de 'La Blanquirroja'. Una última actualización de FIFA, nos muestra cómo la Selección Peruana tendrá la oportunidad de jugar antes del cierre del año 2022. En este caso, es una noticia positiva, ya que había una preocupación por el poco tiempo de trabajo que tendría el equipo de Juan Reynoso.

En este caso, nos vamos directamente con el tema que lo avisaron allá en 'El Salvador', un popular usuario de Twitter, amante del deporte rey, nos despertó la curiosidad con el siguiente mensaje: "Habrá una última fecha FIFA antes del Mundial: 14 de noviembre. La Selecta (como le dicen a la Selección de su país), busca rival". Eso como aviso al mensaje que aparecería después.

Aquí es donde precisa el detalle que nos interesa, dando fechas exactas: "Se buscó jugar contra Guatemala en California, pero la liga de Guate no para hasta diciembre, y eso había complicado un posible acuerdo. Espero que salga algún rival para el 14 de noviembre". Pero al ser un informe extranjero aparecieron las dudas por lo que le tocaría a Perú, y revisando un poco el archivo de esta red social.

Hallamos una noticia presentada por el periodista deportivo peruano de América TV, Eduardo Combe, del pasado 23 de septiembre, donde advierte: "La FIFA manda circular en donde anuncia que hará una excepción con la semana 14-20 noviembre y será tomada como una Fecha FIFA, viendo que se están programando amistosos, en especial con selecciones no clasificadas a Qatar 2022. Perú anunció que piensa jugar en esos días".

Y un motivo más, para entender el asidero de todo lo explicado, es que hay otra fuente más de información. En este caso de Venezuela, quienes alertaron a todos. Kevin Urdaneta Durán, comunicador social de ese país, adjuntó recortes del comunicado emitido por FIFA en nuestro idioma. Algunos destacaron que no les correspondía a los países que no estaban dentro del Mundial. Pero él mostró pruebas claras, las cuales compartimos acá. Hay fecha FIFA para noviembre, si no existe nada raro.