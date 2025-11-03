Nicolás Córdova hace cambios: la lista de convocados de la Selección Chilena para enfrentar a Perú y a Rusia

La Selección Chilena presentó la lista de convocados para los partidos amistosos de la fecha FIFA de noviembre ante Rusia y la Selección Peruana. Nicolás Córdova, quien vuelve al banco de suplentes tras ausentarse en octubre por su participación en el Mundial Sub 20, metió algunos cambios con respecto a la convocatoria anterior.

Chile sigue en plan de renovación de jugadores, luego del fracaso en las últimas Eliminatorias Conmebol, donde terminaron en último lugar con el entrenador argentino Ricardo Gareca. A la espera de una definición por el nuevo seleccionador, Nicolás Córdova, entrenador de la Sub 20, se hace cargo de la Mayor.

Para los partidos de noviembre, donde Manuel Barreto y toda la Selección Peruana están atentos, hay algunas novedades con algunos nuevos llamados, mientras que hay ausencias destacadas.

Las novedades de la Selección Chilena

La gran ausencia en Chile es la de Lucas Assadi, figura de la Universidad de Chile, dirigida por Gustavo Álvarez. Un desgarro en el isquiotibial derecho lo deja fuera de estos dos partidos en Rusia. Por este motivo, entre otros, fue llamado el atacante del Midtjylland de Dinamarca, Darío Osorio.

Lucas Assadi es la gran ausencia de Chile en su lista (Getty Images).

También fue llamado Matías Sepúlveda, otro futbolista de la U. de Chile, aunque para el lateral. En tanto, no estarán Nicolás Díaz del Puebla ni Clemente Montes de la Universidad Católica. Por éste último, fue llamado un futbolista de presente en Rusia como Ignacio Saavedra, quien juega en PFC Sochi.

Por último, hay novedad en el arco, ya que Jaime Vargas del Deportes Recoleta no fue llamado. En cambio, Nicolás Córdova decide confiar en el arquero titular de la Sub 20 chilena, Sebastián Mella.

La lista de la Selección Chilena para la fecha FIFA de noviembre

ARQUEROS: Lawrence Vigouroux (Swansea, ING), Thomas Gillier (Montreal, USA) y Sebastián Mella (Huachipato).

DEFENSORES: Fabián Hormazábal (U. de Chile), Francisco Salinas (Coquimbo Unido), Francisco Sierralta (Auxerre, FRA), Iván Román (A. Mineiro, BRA), Ian Garguez (Palestino), Guillermo Maripán (Torino, ITA), Benjamín Kuscevic (Fortaleza, BRA), Gabriel Suazo (Sevilla, ESP) y Matías Sepúlveda (U. de Chile).

VOLANTES: Felipe Loyola (Independiente, ARG), Marcelino Núñez (Ipswich, ING), Vicente Pizarro (Colo Colo), Rodrigo Echeverría (León, MEX), Ignacio Saavedra (Sochi, RUS), Javier Altamirano (U. de Chile), Lautaro Millán (Independiente, ARG) y Agustín Arce (D. Limache).

DELANTEROS: Darío Osorio (Midtjylland, DIN), Maximiliano Gutiérrez (Huachipato), Gonzalo Tapia (Sao Paulo, BRA), Ben Brereton (Derby County, ING), Lucas Cepeda (Colo Colo) y Alexander Aravena (Gremio, BRA).

