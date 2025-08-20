Se termina el contrato de Óscar Ibáñez en la Selección Peruana: ¿Quién dirigirá los amistosos internacionales?

Según un reciente artículo publicado por Marco Quilca León en el diario El Comercio, el destino del actual entrenador de la Selección Peruana, Óscar Ibáñez, estaría definiéndose en los próximos meses, incluso más allá de lo que inicialmente se había especulado. A pesar de que su contrato finaliza en septiembre, coincidiendo con la culminación de la participación de Perú en las Eliminatorias Sudamericanas, la situación no es tan tajante como se podría pensar, según la información obtenida por el redactor.

El futuro de Óscar Ibáñez con la Selección Peruana

El artículo destaca que, contra todo pronóstico, la continuidad de Ibáñez es una posibilidad fuerte, especialmente en lo que respecta a los próximos partidos amistosos de la ‘Blanquirroja’. Fuentes confiables cercanas a la Federación Peruana de Fútbol y a la interna de la Videna han revelado que existe una gran satisfacción con el trabajo realizado por el estratega. Esta buena impresión ha generado que no haya prisa por buscar un reemplazante, lo que abre una ventana para que Ibáñez siga al mando del equipo en estos encuentros de preparación.

La llegada de Jean Ferrari a la dirección de la FPF en el pasado mes de agosto parece haber instaurado una política de “no tocar lo que funciona”. Esta filosofía estaría beneficiando directamente a Óscar Ibáñez, quien ha logrado generar un ambiente de confianza y un rendimiento que satisface a los directivos. El periodista de El Comercio subraya que la única vía para que el exfutbolista se mantenga en el puesto de seleccionador nacional es continuar al frente del equipo que actualmente dirige.

No quiere otro cargo en la Selección Peruana

Ibáñez, por su parte, comparte esta visión. El informe detalla que el entrenador siente que su única oportunidad de consolidarse en la Videna radica en seguir al mando de un seleccionado que conoce a fondo y del que goza de la plena confianza de sus jugadores. Cualquier otra posición, como la de formar parte del comando técnico de un nuevo seleccionador, sería descartada por el momento por el propio Ibáñez. Esta postura sugiere que el técnico no estaría dispuesto a aceptar un rol secundario, priorizando su actual posición de liderazgo y la relación directa que ha forjado con el plantel.

En resumen, el panorama para Óscar Ibáñez es de incertidumbre y a la vez de oportunidad. Aunque el fin de su contrato está cerca y la conclusión de las Eliminatorias Sudamericanas se aproxima, la buena gestión y el respaldo interno podrían extender su permanencia en el banquillo peruano, al menos para los próximos compromisos amistosos. La decisión final, sin duda, dependerá de una evaluación más profunda de los resultados obtenidos y de la estrategia a largo plazo que la FPF decida implementar para el futuro de la Selección Peruana.