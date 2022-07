Ricardo Gareca no continuará en la Selección Peruana, es la información que se tiene chequeada con el paso de las últimas horas, por diversas fuentes. Porque hace poco se mencionó que podría continuar, siempre y cuando se dé una nueva reunión con el actual presidente de la 'FPF', Agustín Lozano.

Pero los motivos para esta decisión final no se han conocido a ciencia cierta. Hasta el mensaje del periodista deportivo de 'Diario Líbero' y 'ESPN Perú', Gustavo Peralta, quien, en un extenso hilo de mensajes, contó cómo se gestaron los movimientos finales por parte de la directiva de la Federación Peruana de Fútbol, y el comando técnico del 'Tigre'.

Así comenzó el relato del comunicador social: "El entorno de Ricardo Gareca confirma que no va más y el argentino culmina así su exitoso paso como DT de la Selección Peruana. Es un día triste para aquellos que sí valoramos lo importante que fue devolviéndonos la ilusión al hacernos competitivos".

Explicando el tema económico que podría ser uno de los detonantes principales: "FPF estaba muy cerrada en su propuesta económica con reducción, así como premio por objetivo logrado para compensar, y otros detalles sobre gastos operativos, junto a la reducción del comando técnico. El abogado de Gareca también estaba cerrado en su objetivo económico".

Después está, el detallado con respecto a la manera de como se llevó el caso: "Ninguna de las dos partes cedió. No se quería y hoy ya fue muy tarde. Gareca considera que todo esto se pudo hablar en Lima y que la decisión de no seguir no es por lo económico, sino por las formas y lo que se propuso no era lo que esperaba. Siente que no lo querían".

Así mismo, confirma que no hubo en Argentina un acercamiento entre las cabezas de ambas partes: "Lozano y Gareca se reunieron por última vez en Lima y cuando se quiso hablar de lo económico, se cuadró que de eso solo lo harían los abogados en Buenos Aires por decisión del "Tigre". Y que, tras llegar a un acuerdo, se reunían Lozano y Gareca para los demás detalles".

Cerrando el capítulo de la historia de Ricardo Gareca y Selección Peruana, de esta manera: "Hoy (ayer, jueves 14) se quiso llegar a esa conversación entre los dos, pero no se dio. Molestia en Gareca y el tema se acabó. Desde FPF aún no hay pronunciamiento, solamente reafirmación, de que la realidad económica obligaba a ajustar ese aspecto económico de su salario y temas de comando técnico".