La Selección Peruana estaría cerrando a su próximo entrenador próximamente, sería solo cuestión de días para ello. Porque Ricardo Gareca luego de la reunión con el máximo directivo de VIDENA, salió con dirección hacia su casa, dejando las siguientes sensaciones según información muy certera.



Desde la tarde se pudo leer y oír diversas opiniones tras conocerse el desenlace de la charla entre Agustín Lozano y 'El Tigre'. Lo cierto es que todavía no existe la respuesta absoluta, pero sí está hay una especulación muy fuerte. La cual presenta el periodista del 'PBO Campeonísimo'.



Gustavo Peralta detalló, pasó a pasó, lo que sucedió en su cuenta de Twitter: "Atención a la información en PBO Campeonísimo: La renovación de Ricardo Gareca va por buen camino. El "Tigre" y Agustín Lozano, presidente de la FPF, se reunieron hoy y hay buenas sensaciones para encontrar un acuerdo definitivo en las próximas semanas".



Afirmando que su idea no es reformular nada de lo que está trabajándose hasta el día de hoy, su misión es otra: "Gareca no condicionó a nada a la FPF, menos exigió cosas que van más allá de lo que es ser el DT de la selección. Sin embargo, lo que piensa el argentino sobre la mejora del fútbol peruano está en sintonía con lo que ya se trabaja. La renovación de Gareca es la prioridad".

Así mismo, y lo más importante para quienes desean saber sobre la continuidad del 'Flaco', esto dejó: "El estratega mostró predisposición, quiere seguir, eso está claro, y ahora empieza la etapa de negociación económica. Habrán más reuniones y la decisión máxima se conocerá en la quincena de julio, pero se buscará que sea mucho antes". Todo hace indicar que seguirá.