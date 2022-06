Selección Peruana no pudo ante Sabadell: perdió 1-0 con suplentes

Los futbolistas que no tuvieron una cantidad de minutos en el último amistoso, fueron acá titulares. La Selección Peruana en el entrenamiento reciente tuvo un trabajo intenso de balón, cuando paró un partido de práctica. El rival fue uno de la cual, el cual se confirmó hace unas semanas.

Sabadell, de la tercera división española, fue el confirmado por Ricardo Gareca, para jugar contra los convocados que no han tenido titularidad. 'La Blanquirroja' intentó mostrar un buen funcionamiento aún con su 'escuadra b', pero el resultado terminó siendo por demás sorpresivo.

Lo menciona de esta manera la cuenta de Twitter, 'Pase Filtrado'. Donde se puede ver un excelente resumen de este cotejo desarrollado en Barcelona - España: "Los suplentes de Perú ayer ante Nueva Zelanda cayeron 1-0 hoy ante Sabadell (3.ª división de España)".

El equipo que lanzó 'El Tigre', Ricardo Gareca, fue el siguiente: "Este fue el 11: Carvallo, Araujo, Abram, Trauco, Calcaterra, Cartagena, R. García, C. Gonzáles, Concha, Costa y Ormeño". El cual estaba repleto de jugadores no considerados en el último enfrentamiento, o aquellos que no han tenido mayor actividad con el primer equipo.

Los cambios que se pudieron ver después de unos minutos de juego fueron: "Valera y Campos ingresaron en el 2T". Este partido no debería dar mayores dolores de cabeza porque son preparativos y el resultado es lo menos preocupante. Solo deben estar aptos para lo que será el repechaje contra el ganador de los Emiratos Árabes vs. Australia. Ahí sí vale todo.