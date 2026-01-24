Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. U. Católica y dónde ver ‘La Tarde Celeste 2026’?

Sporting Cristal ultima detalles para su día de presentación frente a los hinchas. Conoce todos los detalles de la denominada 'Tarde Celeste 2026'.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Gustavo Cazonatti, Irven Ávila y Felipe Vizeu.
© Sporting Cristal.Gustavo Cazonatti, Irven Ávila y Felipe Vizeu.

Sporting Cristal se prepara para darse a conocer en sociedad y volver a conectarse con sus aficionados pensando en la temporada 2026, en donde tendrán competencia en Liga 1 y Copa Libertadores. La primera prueba de fuego de los celestes será frente a Universidad Católica de Ecuador en el marco de ‘La Tarde Celeste 2026‘, así que a continuación conoceremos los detalles del evento.

Publicidad

En principio, es importante recordar que Sporting Cristal se reforzó con 3 jugadores extranjeros en lo que va del mercado de pases. Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano Da Silva llegaron al Rímac para ganarse un lugar en las planificaciones de Paulo Autuori. Es por ello que el hincha tiene mucha ilusión en que puedan ser titulares y marcar una importante diferencia.

Otro aspecto para tener en cuenta es que Sporting Cristal disputó 2 partidos durante la pretemporada. El primero fue triunfo por 3-2 ante CD Moquegua y el segundo fue empate 2-2 frente a Sport Boys. Dicho esto, el duelo contra Universidad Católica de Ecuador será el último que jugarán antes del inicio de la Liga 1 que está programado para el último fin de semana de enero.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. U. Católica por ‘La Tarde Celeste 2026’?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Universidad Católica de Ecuador está pactado para el domingo 25 de enero y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo. Será una tarde llena de emociones para los hinchas rimenses ya que, además del amistoso internacional en mención, gozarán de la presentación oficial de la plantilla para la temporada 2026.

Publicidad
Fuente: Sporting Cristal.

Fuente: Sporting Cristal.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. U. Católica por ‘La Tarde Celeste 2026’?

Paulo Autuori utilizó a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. para justificar el momento de Sporting Cristal

ver también

Paulo Autuori utilizó a Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar Jr. para justificar el momento de Sporting Cristal

  • 16:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami)
  • 15:00 | Bolivia y Venezuela
  • 18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay
  • 22:00 | España
Fuente: Sporting Cristal.
Publicidad

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. U. Católica por ‘La Tarde Celeste 2026’?

  • L1 MAX
  • L1 Play
  • L1 MAX Youtube
Fuente: L1 MAX.
Fuente: L1 MAX.

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal vs. U. Católica juegan este domingo 25 de enero en el Estadio Alberto Gallardo.
  • El encuentro inicia a las 16:00 horas (Perú) y será transmitido en vivo por L1 MAX.
  • Paulo Autuori presentará a Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano Da Silva como nuevos refuerzos extranjeros.
Publicidad
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Alianza Lima recibió la peor noticia posible sobre la venta de Kevin Serna a Boca Juniors
Alianza Lima

Alianza Lima recibió la peor noticia posible sobre la venta de Kevin Serna a Boca Juniors

Sobre Riveros y Di Benedetto, la decisión de la 'U' si no aprueban la nacionalización
Universitario

Sobre Riveros y Di Benedetto, la decisión de la 'U' si no aprueban la nacionalización

UFC 324 Gaethje vs. Pimblett EN VIVO y GRATIS cobertura de las peleas desde Las Vegas
Deportes

UFC 324 Gaethje vs. Pimblett EN VIVO y GRATIS cobertura de las peleas desde Las Vegas

Alianza vs. Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por La Noche Blanquiazul 2026: minuto a minuto
Alianza Lima

Alianza vs. Inter Miami EN VIVO Y GRATIS por La Noche Blanquiazul 2026: minuto a minuto

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo