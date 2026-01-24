¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. U. Católica y dónde ver ‘La Tarde Celeste 2026’?

Sporting Cristal se prepara para darse a conocer en sociedad y volver a conectarse con sus aficionados pensando en la temporada 2026, en donde tendrán competencia en Liga 1 y Copa Libertadores. La primera prueba de fuego de los celestes será frente a Universidad Católica de Ecuador en el marco de ‘La Tarde Celeste 2026‘, así que a continuación conoceremos los detalles del evento.

En principio, es importante recordar que Sporting Cristal se reforzó con 3 jugadores extranjeros en lo que va del mercado de pases. Gabriel Santana, Juan Cruz y Cristiano Da Silva llegaron al Rímac para ganarse un lugar en las planificaciones de Paulo Autuori. Es por ello que el hincha tiene mucha ilusión en que puedan ser titulares y marcar una importante diferencia.

Otro aspecto para tener en cuenta es que Sporting Cristal disputó 2 partidos durante la pretemporada. El primero fue triunfo por 3-2 ante CD Moquegua y el segundo fue empate 2-2 frente a Sport Boys. Dicho esto, el duelo contra Universidad Católica de Ecuador será el último que jugarán antes del inicio de la Liga 1 que está programado para el último fin de semana de enero.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs. U. Católica por ‘La Tarde Celeste 2026’?

El duelo entre Sporting Cristal vs. Universidad Católica de Ecuador está pactado para el domingo 25 de enero y tendrá lugar en el Estadio Alberto Gallardo. Será una tarde llena de emociones para los hinchas rimenses ya que, además del amistoso internacional en mención, gozarán de la presentación oficial de la plantilla para la temporada 2026.

Fuente: Sporting Cristal.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. U. Católica por ‘La Tarde Celeste 2026’?

16:00 | Perú, Colombia, Ecuador y Estados Unidos (Miami)

15:00 | Bolivia y Venezuela

18:00 | Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay

22:00 | España

Fuente: Sporting Cristal.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs. U. Católica por ‘La Tarde Celeste 2026’?

L1 MAX

L1 Play

L1 MAX Youtube

Fuente: L1 MAX.

