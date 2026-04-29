Además de Miguel Araujo, el referente de Sporting Cristal que tampoco jugará ante Palmeiras por la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal venció 2-0 a Junior por la fecha 3 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, pero lamentablemente la felicidad no está siendo completa en la interna del equipo. Durante las últimas horas se conoció que Miguel Araujo sufrió una complicada lesión en la planta del pie que lo alejaría varias semanas de las canchas y ahora hay otro referente que tampoco jugará ante Palmeiras.

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“Miguel Araujo terminó adolorido en la planta del pie derecho. Una lesión (fascitis) que adolece desde el partido contra Los Chankas y ayer tuvo que infiltrarse para el duelo contra Junior. Su recuperación sería de 4 semanas”; fue la más revelación del periodista Alfredo Ccasa en ‘X’ respecto a la situación del defensor de Sporting Cristal y con lo cual podría perderse hasta 5 encuentros.

#MiguelAraujo terminó adolorido en la planta del pie derecho. Una lesión (fascitis) que adolece desde el partido contra los Chankas, y ayer tuvo que INFILTRARSE para el duelo contra Junior. Su recuperación sería de 4 semanas.#SportingCristal @TVPeruDeportes

📸Diego Saavedra pic.twitter.com/kIZqD49Jhq — Alfredo Ccasa Godoy (@machitocasas) April 29, 2026

Lamentablemente para los intereses de Sporting Cristal pensando en el siguiente partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 que será frente a Palmeiras, Gustavo Cazonatti tampoco podrá estar presente. En este caso no se trata de una lesión de por medio, sino que el volante brasileño tendrá que cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas tras haber sido amonestado el día de ayer en el duelo ante Junior en Matute.

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Fuente: Sporting Cristal.

Es de esta manera que Sporting Cristal no la tendrá nada fácil en el duelo ante Palmeiras que se disputará el próximo martes 5 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio Alejandro Villanueva. Si ya era un partido sumamente complicado por la jerarquía y categoría del rival de turno, ahora con las ausencias de dos referentes será un escenario de mucha más dificultad en las planificaciones de Zé Ricardo.

¿Quiénes podrían reemplazar a Miguel Araujo y Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

Refiriéndonos únicamente al duelo frente a Palmeiras por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Zé Ricardo junto a su comando técnico deberán meter mano en el equipo titular a como de lugar frente a las durísimas ausencias de Miguel Araujo y Gustavo Cazonatti. En principio, la opción más viable es que Alejandro Pósito sea el zaguero central al lado de Rafael Lutiger.

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Por otro lado, el reemplazo en el mediocampo estaría entre Martín Távara e Ian Wisdom al lado del capitán Yoshimar Yotún. Si bien tienen características distintas a las del brasileño, son las armas actuales de los celestes. Ahora, un escenario distinto sería cambiar el sistema para tener mayor asociación con una línea de 3 jugadores, así que veremos qué determinación toman en estos días.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Miguel Araujo sufrió una fascitis plantar y su recuperación tardará aproximadamente 4 semanas .

sufrió una fascitis plantar y su recuperación tardará aproximadamente . Gustavo Cazonatti no jugará ante Palmeiras por acumulación de tarjetas amarillas.

no jugará ante por acumulación de tarjetas amarillas. Alejandro Pósito se perfila como el reemplazo en la defensa para el duelo del 5 de mayo.