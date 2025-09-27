¿Juega ante Ayacucho FC? Lo último que se sabe sobre el regreso de Gustavo Cazonatti a Sporting Cristal: “Va por buen camino”

Sporting Cristal se prepara para un nuevo partido por el Torneo Clausura 2025. En esta ocasión recibirá a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo y uno de los jugadores más esperados por la hinchada es sin duda alguna Gustavo Cazonatti, quien se lesionó de gravedad en la rodilla en febrero de este año 2025 y atraviesa un arduo proceso de recuperación. Ahora, hay algunas novedades respecto a su evolución y las noticias son bastante buenas.

“La recuperación de Gustavo Cazonatti va por buen camino. Viene haciendo trabajos ligeros con el balón y está respondiendo de manera óptima a las exigencias, pero no buscan apurar su regreso. La evolución es favorable”; fue la más reciente revelación del comunicador deportivo Denilson Barrenechea a través de su cuenta oficial de ‘X’ respecto a cómo viene siendo el proceso de rehabilitación por el que está atravesando el volante brasileño.

Fuente: @Denilson_Jarde

Publicidad

Publicidad

Con esta información queda clarísimo que Gustavo Cazonatti está trabajando muy bien en la interna de La Florida, pese a que quizá todavía no se encuentra entrenando a la par de sus compañeros bajo la atenta mirada del profesor Paulo Autuori. Eso si, tampoco está próximo a volver a competir en un campo de juego y así es que queda totalmente confirmado que no podrá estar presente dentro de los convocados de Sporting Cristal para enfrentar a Ayacucho FC.

¿Cuándo podría volver a jugar Gustavo Cazonatti con Sporting Cristal?

Ahora mismo Gustavo Cazonatti sigue entrenando muy duro en su recuperación y fue en el mes de agosto que Gustavo Zevallos, Gerente Deportivo de Sporting Cristal, quien dio detalles no solo del proceso por el que viene pasando el volante brasileño, sino que también dio una fecha tentativa en la que podría volver a los campos de juego. Claramente, no quieren apurar su regreso ni nada por el estilo, así que el hincha rimense tendrá que ser muy paciente al respecto.

Fuente: Sporting Cristal

Publicidad

Publicidad

“Gustavo Cazonatti está muy bien y estará listo en noviembre. Mientras no cumpla el octavo mes de recuperación no podrá reaparecer, pero confiamos en que pueda estar en los playoffs”; afirmó el directivo de Sporting Cristal en una entrevista con el programa radial ‘Fútbol Como Cancha‘. De esta manera, podemos entender que el mediocampista no acelerará su proceso por más que quiera ya que pretende estar al 100% para competir nuevamente de forma oficial.

¿Cuándo y a qué hora se jugará Sporting Cristal vs. Ayacucho FC por el Torneo Clausura 2025?

En el marco de la fecha 12 del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal enfrentará a Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo el próximo lunes 29 de septiembre a las 15:15 hora local. El objetivo de los rimenses será conseguir el triunfo de manera obligatoria si es que no quieren perder de vista a los punteros del campeonato, de lo contrario la chance de acceder a unos posibles playoffs a fin de año podría complicarse aún más por un tema de puntaje acumulado.

Así le va a Sporting Cristal en el Torneo Clausura y en el Acumulado 2025

Publicidad

Publicidad

ver también Paulo Autuori destrozó al fútbol peruano y le mandó una ‘chiquita’ a Agustín Lozano por su gestión: “No me tilden de idiota”