Sporting Cristal

Cristian Benavente y un ‘9’ brasileño: Los 2 refuerzos que Sporting Cristal sumará para pelear el título del Torneo Clausura 2025

La directiva de Sporting Cristal no se conforma y estarían a nada de anunciar a nuevos refuerzos para volver a lo más alto del fútbol peruano.

Por Renato Pérez

Cristian Benavente y Daniel Amorim.
© Composición BOLAVIP.Cristian Benavente y Daniel Amorim.

Cuando se le criticó a Sporting Cristal de que no se reforzaba y que con el plantel que tenía no podían soñar con el título nacional en esta temporada 2025, todo parece indicar que ahora sí la directiva se está tomando mucho más en serio los explícitos pedidos de los hinchas y por ello es que habrían asegurado el arribo de dos nuevos jugadores. Hablamos de Cristian Benavente y Daniel Amorim.

Todavía no es oficial lo del delantero, pero sí lo del volante. De acuerdo a una reciente publicación del club rimense, Cristian Benavente jugará en Sporting Cristal hasta diciembre del año 2026 tras su paso por el Gloria Buzau de la Liga II de Rumanía, tal y como también se venía voceando durante las últimas horas gracias a distintos comunicadores del medio local.

De esta manera, el equipo celeste suma un volante ofensivo a su plantilla y empezarían a tener mejores opciones de recambio para seguir peleando firmemente por el título del Torneo Clausura 2025. Entre otra de las novedades, se tiene el nombre de Daniel Amorim, experimentado delantero brasileño de 35 años de edad que ya tendría el ok de Paulo Autuori para aterrizar en el Rímac.

Daniel Amorim con camiseta de Vasco da Gama.
Daniel Amorim con camiseta de Vasco da Gama.

¿Quién es Daniel Amorim, el ‘9’ que Paulo Autuori tendrá en Sporting Cristal?

En principio, fue la comunicadora Talía Azcárate quien reveló esta información a través del programa ‘De Fútbol Se Habla Así’ y a partir de ahí es que el nombre del delantero brasileño empezó a sonar con bastante fuerza en el mercado nacional. “Me hablaban de un Daniel Amorim, hoy de la Serie B. Un jugador bastante alto de 1.91cm, categoría 89 y tiene 35 años”.

Hablando netamente de Daniel Amorim, es un delantero con un enorme experiencia en el fútbol brasileño. A largo de su carrera ha vestido distintas camisetas, tales como las de: Marília-SP, Avaí FC, Vasco da Gama, Vila Nova FC, Cuiabá-MT y actualmente pertenece a las filas del Operário-PR del Brasileirao B. En esta temporada lleva 11 goles y 2 asistencias en 27 duelos disputados.

En cuanto a sus capacidades de juego y cómo se desenvuelve dentro del área, el próximo ‘9’ de Sporting Cristal se caracteriza por tener una importante fortaleza el juego aéreo y por su versatilidad en el ataque. Pese a su gran estatura, destaca en el mano a mano y siempre fue reconocido por su olfato goleador, con lo cual se espera que sea de gran aporte en las planificaciones de Paulo Autuori.

El jugador que finalmente no llegaría a Sporting Cristal

Así como ahora se conocen novedades sobre los fichajes que están a punto de ser oficializados en Sporting Cristal, el nombre de Pedro Aquino parece estar alejándose cada vez más del equipo cervecero. Tras una reciente revelación de Diego Penny, se ha podido conocer que el volante no tiene pensado regresar al Perú en estos momentos y que desde la Liga MX lo estarían tentando con algunas propuestas.

renato pérez
Renato Pérez
