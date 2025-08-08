Mientras Miguel Araujo fue operado con éxito, el esperado regreso que tendría Sporting Cristal ante FBC Melgar

Sporting Cristal se alista para una nueva jornada del Torneo Clausura 2025 y en esta oportunidad recibirá en casa al siempre complicado FBC Melgar. En la búsqueda de seguir por el camino de los buenos resultados, el equipo celeste presentará algunas novedades en el titularato, tales como la ausencia por lesión de Miguel Araujo y la posible reaparición de Santiago González.

“Quiero agradecer inmensamente a Dios primero, porque de su mano todo; a la institución Sporting Cristal porque me respaldó desde el minuto uno; a los mensajes de familiares, amigos e hinchas y no tan hinchas también, por su preocupación, su buena onda y sus deseos por mi pronta recuperación”; fue el mensaje que compartió Miguel Araujo tras ser operado con éxito de la muñeca.

Si bien una de las figuras de Sporting Cristal no podrá estar presente el fin de semana, quien sí podría reaparecer en las planificaciones del profesor Paulo Autuori es Santiago González. El extremo argentino se lesionó de la rodilla hace algunas fechas y se esperaba que todavía tenga más tiempo de recuperación, pero una reciente novedad evidencia que estaría a nada de volver a jugar.

El indicio sobre el ansiado regreso de Santiago González a Sporting Cristal

Todavía no se han dado mayores detalles sobre el proceso de recuperación que viene atravesando Santiago González en Sporting Cristal, aunque tras unas recientes publicaciones en las redes sociales del club se han podido ver cómo el atacante ya viene realizando trabajos de campo y entrenando a la par de sus compañeros, con lo cual se espera que pueda ser convocado ante FBC Melgar.

Además, el portal ‘Piel Celeste‘ confirmó esta información con una reciente publicación. “Santiago González ya entrena con el equipo a la par de cara al cotejo ante el Melgar por la fecha 05 de la Liga 1″. De esta manera, el popular ‘Mágico’ sería parte de la delegación de Sporting Cristal para disputar uno de los grandes desafíos que tendrán hasta estos momentos del Torneo Clausura 2025.

Día y hora del duelo Sporting Cristal vs. FBC Melgar por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Sporting Cristal vs. FBC Melgar en el marco de la fecha 5 del Torneo Clausura 2025 está programado para el próximo domingo 10 de agosto a las 11:00 hora local en el Estadio Alberto Gallardo. Siendo uno de los cotejos más importantes del fin de semana, se espera que rimenses y arequipeños estén conscientes de ello para regalar una mañana de buen fútbol en el Rímac.

