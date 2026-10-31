Tras el comportamiento de Pablo Guede contra Hernán Barcos en el Estadio Alberto Gallardo, desde la interna de Sporting Cristal tomaron una drástica decisión y dejarán todo en manos de la Liga 1.

Si bien pasaron un par de días desde la victoria de Sporting Cristal ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, se espera alguna decisión sobre lo ocurrido entre Hernán Barcos y Pablo Guede. Con videos filtrados en redes sociales que dejan expuesto al entrenador blanquiazul, recientemente se pudo conocer cuál es la postura desde la interna de la institución cervecera al respecto.

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Sin ánimos de querer generar mayor controversia y dejando todo en manos de la organización de la Liga 1, en este caso de la Comisión Disciplinaria, desde Sporting Cristal no presentarán ningún tipo de reclamo en contra de Pablo Guede ya que prefieren seguir enfocados en el aspecto netamente futbolístico. Así lo reveló Julio César Uribe, Director General de Fútbol del club rimense.

“No puedo opinar sobre la situación que ha acontecido porque no conozco el fondo de las cosas. Esto es una reacción al pasado y cuando uno no resuelve cosas del pasado, guarda y guardar es malo. Entonces, Hernán, dentro de lo que puede haber expresado, no ha sido agresivo en ningún momento como se ven en las imágenes y ha sido muy correcto profesionalmente”; detalló Julio César Uribe.

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En conversación con el programa ‘Embasados‘, el popular ‘Diamante‘ aseguró que no tomarán cartas en el asunto. “El exabrupto pasa por el técnico de Alianza, que no voy a calificar por respeto a su función, pero sí estar en desacuerdo con todo lo que aconteció después del partido. A nosotros no nos corresponde. Es el ente rector, organizador del campeonato sancionar a quienes infringen las normas de conducta. Desde nuestro lado no tenemos nada que agregar“.

¿Por qué se dio la gresca entre Hernán Barcos y Pablo Guede?

En pleno partido entre Sporting Cristal vs. Alianza Lima, y cuando el marcador indicaba un empate 2-2 en el segundo tiempo, Hernán Barcos tuvo un encontrón con Pablo Guede en la zona técnica blanquiazul. El duelo estaba paralizado por una infracción y en las imágenes se logra ver cómo el delantero pretende saludar al entrenador y este no extiende la mano en una clara señal de rechazo.

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A partir de ahí se dieron distintas palabras de grueso calibre que con el pasar de las horas han quedado al descubierto. Todo siendo parte del calor del fútbol en dicho momento, lo más drástico vino en el camino a los vestuarios del Estadio Alberto Gallardo cuando Pablo Guede quiso pechear a Hernán Barcos y quedó muy expuesto. Veremos qué postura toman en la Comisión Disciplinaria.

Un tenso momento se vivió en el estadio Alberto Gallardo entre Pablo Guede, entrenador de Alianza Lima, y Hernán Barcos, jugador de Sporting Cristal, tras la victoria de los 'celestes' por la fecha 14 del Torneo Clausura. #ZonaMixta 📰



🖥️ 𝑆𝑖 𝑎𝑢́𝑛 𝑛𝑜 𝑒𝑟𝑒𝑠… pic.twitter.com/WEblixw3wD — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) October 29, 2026

DATOS CLAVES

Sporting Cristal no presentará reclamos contra Pablo Guede tras el incidente con Hernán Barcos .

no presentará reclamos contra tras el incidente con . Julio César Uribe aclaró que cualquier sanción dependerá únicamente de la Comisión Disciplinaria .

aclaró que cualquier sanción dependerá únicamente de la . El conflicto inició cuando Pablo Guede rechazó saludar a Hernán Barcos durante el 2-2.