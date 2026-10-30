¿Pablo Guede y Hernán Barcos serán sancionados por su pelea?

Los empujones entre ambos tras el partido fueron informados por el delegado. La Comisión Disciplinaria de la FPF puede tomar cartas en el asunto.

Pablo Guede y Hernán Barcos han sido protagonistas de una escandalosa pelea tanto dentro como fuera del campo de juego en el partido entre Sporting Cristal y Alianza Lima por la fecha 14 del Torneo Clausura Liga 1 Perú 2026. A partir de ello, hay muchas especulaciones respecto a posibles sanciones para ambos protagonistas, sobre todo para el entrenador blanquiazul.

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Guede y Barcos tuvieron un altercado en el campo de juego durante el segundo tiempo del partido donde se dijeron de todo. Ambos tuvieron que ser separados por algunos futbolistas. Pero el conflicto entre ambos no quedó ahí. Tras el partido, un video viralizado en redes sociales muestra cómo el entrenador pecheó al delantero camino a vestuarios.

Algo ha pasado entre barcos y guede, que chch habrá pasado? pic.twitter.com/7kPJu2FjI3 — Frezsh (@popsmoke1901) October 29, 2026

¿Corresponde sanción para Pablo Guede y Hernán Barcos?

¿Pueden ser sancionados? La respuesta es sí, aunque aún no hay un pronunciamiento oficial de las autoridades correspondientes. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) ya tomó nota del informe del delegado del partido, quien reportó los empujones y el pechazo de Pablo Guede a Hernán Barcos fuera del campo de juego, según revelaron en el programa de YouTube Fútbol Satélite.

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A partir de ello, la Comisión Disciplinaria de la FPF puede actuar de oficio y sancionar a Pablo Guede por agresión contra un adversario. En tanto, habrá que ver qué dice exactamente el reporte del delegado y si también corresponde algún tipo de castigo para Hernán Barcos.

Cabe recordar que el entrenador de Alianza Lima habló en conferencia de prensa y desdramatizó lo ocurrido con el atacante de Sporting Cristal. “Cosas de fútbol que quedan ahí, no pasa nada. Calenturas del partido“, aseguró el director técnico argentino al respecto.

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Reimond Manco pidió sanción para Pablo Guede

En el programa Fuego Cruzado de Denganche (YouTube), Reimond Manco fue muy crítico de la actitud que tuvo Pablo Guede en la gresca con Hernán Barcos. Por ello, consideró que debería ser sancionado, aunque se mostró escéptico que esto ocurra.

“Guede, en las últimas semanas, ha hablado mucho respecto a la integridad del campeonato. Ahora, después del encontronazo con Barcos, ¿qué va a decir si no lo sancionan? Lo que ha pasado, me parece que amerita una sanción. De todas formas, creo que no lo van a sancionar“, comentó en el mencionado programa de streaming.

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🗣️ Reimond Manco: "Guede, en las últimas semanas, ha hablado mucho respecto a la integridad del campeonato. Ahora, después del encontronazo con Barcos, ¿qué va a decir si no lo sancionan? Lo que ha pasado me parece que… pic.twitter.com/XJK41R9Cmc — DENGANCHE (@denganche) October 30, 2026

La mención de la “integridad del campeonato” tiene que ver con algunos cuestionamientos que ha hecho el propio entrenador de Alianza Lima sobre los arbitrajes, así como también con ciertas decisiones desde las autoridades que comandan la Liga 1.

DATOS CLAVE

Pablo Guede y Hernán Barcos pelearon en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026.

pelearon en la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Video viral en redes: Guede pecheó a Barcos rumbo a vestuarios tras el partido.

Guede pecheó a Barcos rumbo a vestuarios tras el partido. Comisión Disciplinaria de FPF evalúa sancionar a Guede basándose en reporte del delegado oficial.