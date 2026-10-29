La frase de Roberto Mosquera luego del triunfo de Sporting Cristal: “Nos dicen pavos y acá no hay ningún tonto”

Roberto Mosquera habló en conferencia de prensa y enfatizó en que la actitud de Sporting Cristal no se negocia por nada del mundo. Soltó una frase para la posteridad y sorprendió a todos los presentes.

Tras la victoria de Sporting Cristal por 3-2 ante Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo, las palabras de los entrenadores fueron determinantes para conocer las sensaciones de lo que sucedió en el campo de juego. En esta ocasión fue Roberto Mosquera quien habló y fiel a su estilo hizo énfasis en la percepción en que muchas ocasiones tienen sobre la institución cervecera.

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Siendo muy claro en cómo se dio el trámite del partido y la reacción de los jugadores de Sporting Cristal para imponerse en el marcador en la última jugada, Roberto Mosquera aseguró que la relevancia del club siempre va acompañada de la actitud de los protagonistas. Se trata de un aspecto implícito, a pesar de que a la vez existe un apodo histórico que intenta mermar dicho respaldo institucional.

“La actitud es algo que tiene que estar en cualquier jugador de Sporting Cristal que tiene todas las garantías para trabajar, tiene una buena cancha, tiene gimnasio, club que está bien pagado. Yo creo que la respuesta es el carácter que demostramos ahora y nunca dimos por perdido. Por ahí nos dicen ‘Pavos’ pero ‘pavos’ es sinónimo de tonto y acá no hay ningún tonto, pero lo aceptamos como una broma“; declaró Roberto Mosquera en conferencia de prensa.

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En cuanto a la mesura de no celebrar antes de tiempo, el estratega de Sporting Cristal sentenció: “No hay una celebración porque es el paso que correspondía. Felicito a Alianza Lima. Demostramos carácter y buen fútbol”. Es de esta manera que Roberto Mosquera evidenció tranquilidad en sus declaraciones, sobre todo cuando todavía restan tres jornadas para el final del Torneo Clausura 2026.

El próximo objetivo de Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2026

Dejando la algarabía y la felicidad de lado por parte de los hinchas, ahora Sporting Cristal deberá darle vuelta a la página de lo que fue el triunfo de Alianza Lima del día de hoy y pensar en el siguiente objetivo del Torneo Clausura 2026. Así es, los celestes se alistan para recibir a FC Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo el próximo lunes 2 de noviembre desde las 15:30 horas.

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En base a ello es que el plantel cervecero entrenará el día de mañana en las instalaciones de La Florida para preparar todo lo necesario de cara al siguiente encuentro. A falta de tan solo nueve puntos en disputa, todavía deberán esperar alguna caída de los equipos que pelean arriba para soñar con el título, así que nada está dicho en esta recta final del Torneo Clausura 2026.

Fuente: Liga1 Te Apuesto.

DATOS CLAVES

Sporting Cristal venció 3-2 a Alianza Lima en el Estadio Alberto Gallardo .

venció a en el . Roberto Mosquera declaró que en Sporting Cristal aceptan como broma el apodo “pavos” .

declaró que en aceptan como broma el apodo . 2 de noviembre jugarán Sporting Cristal y FC Cajamarca a las 15:30 horas.