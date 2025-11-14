El refuerzo que busca Sporting Cristal para recuperar el liderazgo que tenían con Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra

Uno de los grandes aspectos por los que Sporting Cristal viene siendo duramente criticado es sin duda alguna el futbolístico, aunque no se puede perder de vista el liderazgo que de alguna se perdió en la interna. Hoy en día el capitán y referente es Yoshimar Yotún y seguramente lo hace estupendamente bien. Ahora, si nos vamos al pasado, habían jugadores mayor fuste en tal aspecto.

Nombres como los de Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra eran quienes comandaban el mediocampo de Sporting Cristal durante la década pasada, en donde por cierto los rimenses consiguieron 5 títulos nacionales en un total de 10 temporadas. Ninguno de los dos se encuentra en el equipo por distintos motivos y todo parece indicar que desde la directiva buscan una alternativa muy parecida.

De acuerdo a una reciente información del comunicador deportivo Diego Rebagliati, hemos podido conocer que un volante de Cienciano estaría en la mira de Sporting Cristal pensando en la temporada 2026. Estamos hablando de Santiago Arias, volante uruguayo nacionalizado peruano, quien tiene algunas características de guiar con el ejemplo a todo un grupo de jugadores.

Fuente: Liga1 Te Apuesto

Los detalles sobre el interés de Sporting Cristal por Santiago Arias de cara al 2026

“Cristal hasta ahora no ha recuperado el liderazgo de Cazulo y Calcaterra en el vestuario. Y aunque no lo conozco, me da la impresión que el perfil de Arias es de mucha personalidad. Necesitas un ‘loco’. Necesitas a alguien que le toque la puerta a un compañero en la concentración y decirle ‘me quiero agarrar a golpes contigo'”; reveló Diego Rebagliati durante el programa digital ‘Los Reba‘.

¿Por qué Jorge Cazulo y Horacio Calcaterra se fueron de Sporting Cristal?

En principio, es importante recordar que Sporting Cristal sufrió diferentes cambios durante los últimos años. La estadía de Jorge Cazulo fue súper exitosa desde el año 2012 hasta el 2020 y hoy en día es un ídolo para los hinchas celestes. A fines de la década anterior decidió retirarse del fútbol profesional y al poco tiempo empezó a ejercer como director técnico.

Fuente: Sporting Cristal

Por otro lado, Horacio Calcaterra fue capitán de Sporting Cristal durante varios años y se ganó un nombre muy importante en el club, pero de cara al 2023 decidió mudarse a Universitario de Deportes por un desacuerdo en la renovación con la directiva celeste. La jugada no le salió tan mal ya que hoy en día es tricampeón de la Liga 1 y en el Rímac de seguro lamentan su partida.

Fuente: Sporting Cristal

