La decisión final de Sporting Cristal sobre el futuro de Irven Ávila: “Respaldo de Paulo Autuori”

Sporting Cristal se prepara para disputar la última fecha del Torneo Clausura 2025 y luego los playoffs de la Liga 1 para definir los puestos de clasificación a la Copa Libertadores, mientras ello podrían ir evaluando opciones de fichajes, renovaciones y salidas de la plantilla. Frente a este escenario es que justamente el nombre de Irven Ávila es uno de los cuestionados y se acaba de revelar su futuro.

Publicidad

Publicidad

El atacante de Sporting Cristal termina contrato a fines de la presente temporada 2025 y cuando muchos hinchas rimenses sostienen que ya estaría por terminar su ciclo en la institución, siendo uno de los históricos, todo parece indicar que desde la directiva y del comando técnico tienen toda la intención de que el popular ‘Cholito‘ se quede por un año más.

De acuerdo a una reciente información por parte del diario local ‘Líbero‘, Irven Ávila ya habría sido notificado de la intención que tiene el club en renovarle el contrato por toda la temporada 2026. La idea es mantener a uno de los últimos ídolos del equipo y seguir dándole el lugar que se merece, además de que Paulo Autuori es quien mostró un total respaldo ante ello al valorar el aporte del ‘9’.

Fuente: @ClickbaitSC

Publicidad

Publicidad

Irven Ávila es el tercer máximo goleador histórico de Sporting Cristal

Tras anotar un doblete frente a Comerciantes Unidos en condición de visita, Irven Ávila llegó a los 140 tantos y se colocó en el tercer lugar de los máximos goleadores en la historia de Sporting Cristal. Supero los 139 de Luis Alberto Bonnet y ahora se puso muy cerca de Alberto Gallardo, quizá el ídolo más grande del club rimense, quien tiene 148 anotaciones.

El primer lugar sigue siendode Jorge Soto, quien sin ser delantero anotó 175 goles a lo largo de su exitosa estadía en Sporting Cristal. Dicho esto, si finalmente se concreta la renovación de ‘El Cholito‘ y se queda en el equipo hasta fines del 2026, podría tentar la chance de superar al popular ‘Jet’ Gallardo y así seguir incrementando su idolatría frente a los pedidos de identificación del aficionado.

ver también Tiene 27 años, juega en Danubio y sería el nuevo lateral izquierdo de Sporting Cristal

Fuente:@ClubSCristal

Publicidad

Publicidad

Día y hora del próximo partido de Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

En el marco de la fecha 19 del Torneo Clausura 2025, Sporting Cristal enfrentará a Atlético Grau de Piura el próximo miércoles 19 de noviembre a las 15:00 hora local y el duelo se jugará en el Estadio Campeones del 36. Será la última jornada del campeonato regular, así que el triunfo es imperativo para los rimenses que luego tendrán que ultimar detalles de cara a la definición de los playoffs.

DATOS CLAVES