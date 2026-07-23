Felipe Vizeu dejó de pertenecer a Sporting Cristal y ya tendría nuevo equipo. Volverá al fútbol brasileño y jugará en segunda división luego de un paso poco auspicioso en la Liga 1.

Felipe Vizeu llegó a Sporting Cristal a mediados del año 2025 y en el papel debió haberse quedado hasta fines de la presente temporada. Sus actuaciones no fueron suficientes para cumplir con la expectativas y la directiva optó por llegar a un acuerdo de rescisión para fichar a otros jugadores. Luego de confirmarse su salida, el atacante brasileño ya tendría un nuevo destino en su país.

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Como bien recordamos, el acuerdo entre Felipe Vizeu y Sporting Cristal no terminaba de finiquitarse por algunos desacuerdos entre las partes implicadas y recién el pasado 20 de julio se comunicó de manera oficial que dejaba de pertenecer a la institución. Ahora, luego de algunos días, desde los medios brasileños indican que el delantero está listo para firmar por Avaí FC de la Serie B.

Fuente: Sporting Cristal.

“El exdelantero del Flamengo regresa a Brasil para jugar en la Serie B del Avaí. Avaí tiene un precontrato firmado con Felipe Vizeu, exdelantero del Flamengo que militaba en el Sporting Cristal de Perú. En los próximos días, el jugador de 29 años llegará a Florianópolis para someterse a exámenes médicos y finalizar el contrato“; dieron a conocer el reconocido portal brasileño ‘Globo‘.

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Fuente: @LaDylaT2025

Los números de Felipe Vizeu con camiseta de Sporting Cristal

Felipe Vizeu fue uno de los fichajes más importantes de Sporting Cristal durante la temporada 2025 ya que su pasado en el fútbol brasileño lo acercaba como tal. Pasó por algunas lesiones y momentos de incertidumbre desde la confianza futbolística que no le permitieron destacar como hubiese querido, por ende es que terminó yéndose del club antes de lo previsto y sin la aceptación del hincha.

El atacante brasileño de 29 años disputó un total de 29 partidos con la camiseta de Sporting Cristal entre la Liga 1, Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Anotó 8 goles en dichas competencias y claramente estuvo en deuda por lo que representaba su arribo al equipo. A pesar de las muestras de confianza por parte de los directivos, hoy no juega más en Perú y volverá a competir en Brasil.

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La trayectoria completa de Felipe Vizeu

América-MG U17

Flamengo U20

Flamengo

Udinese

Grêmio

Akhmat Grozny

Ceará SC

Yokohama FC

FC Sheriff

Atlético Goianiense

Criciúma

Remo

Sporting Cristal

DATOS CLAVES

Felipe Vizeu rescindió su contrato con Sporting Cristal el pasado 20 de julio.

rescindió su contrato con el pasado 20 de julio. Felipe Vizeu firmó un precontrato con Avaí FC de la Serie B de Brasil .

firmó un precontrato con de la de . Felipe Vizeu anotó 8 goles en 29 partidos con la camiseta de Sporting Cristal.