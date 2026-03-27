Giro inesperado en Sporting Cristal. Cuando todo apuntaba a nombres como Ricardo Gareca o Roberto Mosquera, apareció un candidato que nadie tenía en el radar: el argentino Julio Vaccari. Un movimiento silencioso que puede cambiar por completo el rumbo del club tras la salida de Paulo Autuori.

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La información sacude porque rompe la lógica instalada. Vaccari fue ofrecido y su perfil encaja en un proyecto moderno: intensidad, trabajo táctico y apuesta por jóvenes. No es el nombre mediático que pide la tribuna, pero sí uno que seduce desde lo futbolístico.

Así lo confirmó el periodista José Varela en la edición más reciente de ‘Modo Fútbol’ en el programa de YouTube: Linkeados. El técnico argentino, de 45 años, llega con recorrido reciente en clubes importantes. Dirigió a Independiente entre 2024 y 2025, con 61 partidos, además de su paso por Defensa y Justicia (2022-2024), donde consolidó su propuesta, y un ciclo corto en Vélez Sarsfield en 2022.

Los números respaldan su perfil de Julio Vaccari: 162 partidos dirigidos, con 68 triunfos, 53 empates y 41 derrotas, lo que arroja una efectividad del 52.89%. Más allá de la estadística, su estilo de juego ha sido valorado por su orden, presión alta y capacidad para competir en contextos exigentes.

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¿LLEGARÁ AL RÍMAC? 🤔 @theatharis reveló el nombre de un director técnico que suena en Sporting Cristal tras la salida de Paulo Autuori.



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El técnico argentino Julio Vaccari fue ofrecido a Sporting Cristal

El gran desafío sería el contexto. Sporting Cristal necesita resultados inmediatos en el Torneo Apertura y, sobre todo, respuestas en la Copa Libertadores. Apostar por un técnico sin pasado en el club puede ser arriesgado, pero también una oportunidad para cambiar la dinámica.

Así, el nombre de Julio Vaccari se mete de lleno en la carrera. No era el favorito, no era el esperado, pero hoy es el que puede dar el golpe. Porque en el fútbol, muchas veces, las decisiones que sorprenden son las que terminan marcando la diferencia.

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Julio Vaccari cuando dirigía a Independiente. (Foto: X)

¿Quién reemplazará a Paulo Autuori?

Lo más probable es que Jorge Soto tome la dirección técnica de Sporting Cristal de manera interina, mientras que la dirigencia busca un entrenador de urgencia puesto que tendrá que jugar por Liga 1 el viernes 3 de abril y el miércoles 8 de abril en Copa Libertadores.

¿Qué técnicos suenan para Sporting Cristal?

Empezó la danza de nombres en La Florida tras la salida del técnico Paulo Autuori y los que ya pusieron su CV en el escritorio son Roberto Mosquera, Ricardo Gareca, Julio Vaccari (que fue ofrecido) y recientemente Pablo Peirano. Tampoco se descarta que Julio César Uribe asuma la conducción táctica por el momento.

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Datos claves

Julio Vaccari es el nuevo candidato para dirigir a Sporting Cristal tras Paulo Autuori.

El técnico argentino registra una efectividad del 52.89% tras dirigir 162 partidos como profesional.

Vaccari dirigió a Independiente entre 2024 y 2025 sumando un total de 61 encuentros.