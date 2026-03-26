¿Adiós junto a Paulo Autuori? Se reveló la decisión de Sporting Cristal sobre el futuro de Felipe Vizeu

Tras la salida de Paulo Autuori como entrenador de Sporting Cristal, muchos podrían pensar que algunas salidas más tendrían que darse y sobre todo con jugadores que llegaron en su proceso. Este es el caso de un Felipe Vizeu que sigue siendo duramente cuestionando por los hinchas y por los medios, así que desde la interna de la institución comentaron cuál es la lectura al respecto.

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Fuente: Sporting Cristal.

Y es que para nadie es ninguna novedad que Felipe Vizeu no viene cumpliendo con las expectativas que demanda ser el ‘9’ extranjero de Sporting Cristal. Con tan solo dos goles anotados en lo que va de la temporada 2026, contando Liga 1 y Copa Libertadores, es casi imposible defender su estadía. Pese a ello, en el club no tienen pensado terminar con su contrato antes de tiempo.

“Sabemos lo que significa Felipe Vizeu, dónde ha sido formado. Los delanteros tienen este tipo de momentos. Lamentablemente no ha sido su mejor momento en los últimos partidos, pero nosotros confiamos en lo que hemos hecho, en haber elegido a un jugador como Felipe y no tenemos dudas que se va a recuperar”; declaró Gustavo Zevallos en el programa ‘L1 Radio‘.

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¿Felipe Vizeu perderá espacio en Sporting Cristal por el tiempo de su contrato?

Además del más reciente respaldo mostrado por Gustavo Zevallos como Gerente Deportivo de Sporting Cristal, fue Paulo Autuori quien en reiteradas oportunidades apoyó la estadía de Felipe Vizeu en el equipo. Eso sí, durante los últimos partidos lo relegó al banco de los suplentes, a pesar de que siempre estuvo firme en la postura de no fichar a otro delantero en su lugar.

Ahora, la continuidad del ‘9’ brasileño en el equipo rimense dependerá el entrenador que llegue y de la evaluación que pueda realizar. Con vínculo contractual hasta diciembre del año 2026, en el papel tendría varios meses más de estadía en la institución y a la espera de nuevas oportunidades ahora que un nuevo comando técnico será el encargado de tomar las decisiones.

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La posibilidad que tiene Sporting Cristal de contratar a otro delantero

Si bien el mercado de pases está cerrado en el fútbol peruano, existe la posibilidad de que Sporting Cristal pueda sumar un último refuerzo, según las bases de la Liga 1. Resulta que los jugadores que hayan quedado libres antes del 15 de marzo tienen tiempo de firmar por cualquier club del campeonato hasta la fecha 12 del Torneo Apertura 2026, la cual está programada para la semana del 26 de abril. Veremos qué decisión toman en la interna celeste.

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