Sporting Cristal tendrá una última oportunidad para clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores 2026. Si bien el panorama es complicado ya que no dependen de sí mismos para lograr el objetivo, está clarísimo que el partido frente a Cerro a Porteño será determinante en todo sentido. Dicho esto, desde Conmebol complicaron las cosas con la designación de un árbitro muy polémico.

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Resulta que Piero Maza, árbitro chileno y de muy mala reputación a nivel sudamericano durante los últimos años, será el juez principal del encuentro que disputarán Cerro Porteño vs. Sporting Cristal en el Estadio La Nueva Olla ubicado en la ciudad de Asunción y con lo cual se puede entender distintas apreciaciones sobre la decisión de Conmebol cuando ya existe un antecedente.

Fuente: Conmebol.

Piero Maza fue el árbitro del partido en donde Sporting Cristal enfrentó a Palmeiras en condición de visita el pasado 16 de abril en el Allianz Parque de Sao Paulo. El resultado fue 2-1 a favor de los locales, aunque la sanción de un penal en contra de los celestes fue un escenario de total controversia cuando el duelo todavía estaba igualado y podía ocurrir cualquier cosa a falta de pocos minutos.

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¿ERA PENAL? El VAR llamó a Piero Maza a revisar una supuesta falta de Joao Cuenca a Luighi en el Palmeiras vs. Sporting Cristal.



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Es así que el nombre de Piero Maza empieza a generar cierto nivel de incertidumbre en Sporting Cristal ya que normalmente el equipo con menos posibilidades de clasificación es quien sufre las consecuencias de decisiones arbitrales que no siempre son las acertadas. Por el bien del trámite del juego, esperemos que el duelo ante Cerro Porteño se dispute sin mayores apuros.

Fuente: Conmebol.

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¿Cómo llegan Cerro Porteño y Sporting Cristal al partido por la Copa Libertadores 2026?

En 5 fechas disputadas del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Cerro Porteño tiene 10 puntos y ocupa el primer lugar en la tabla de posiciones. Los liderados técnicamente por Ariel Holan vienen de derrotar a Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo y prácticamente ya están clasificados, así que el próximo objetivo será mantener el liderato de la zona para encontrar un próximo cruce a favor.

Por otro lado, Sporting Cristal tiene 6 puntos de 15 posibles hasta el momento y viene de perder 3-2 frente a Junior en el Estadio Jaime Morón León de Cartagena. Es así que necesitan el triunfo en su siguiente visita a la ciudad de Asunción para sumar 9 unidades y a la vez esperar que los colombianos se impongan ante Palmeiras en Brasil para clasificar a los octavos de final. De no ser así, el equipo liderado por Zé Ricardo accedería a la Copa Sudamericana 2026.

Día, hora y dónde ver Cerro Porteño vs. Sporting Cristal por la Copa Libertadores 2026

Por la fecha 6 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, Cerro Porteño y Sporting Cristal se enfrentarán el próximo jueves 28 de mayo a las 17:00 horas en el Estadio La Nueva Olla ubicado en la ciudad de Asunción. La transmisión oficial estará a cargo de las señales de ESPN y Disney+, además de que en Bolavip Perú disfrutarás de las incidencias gracias al clásico minuto a minuto.

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Fuente: Sporting Cristal.

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