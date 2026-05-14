Sporting Cristal atraviesa una etapa muy complicada desde hace varias temporadas. Con años sin lograr un título nacional y una dirigencia que no genera identidad con los hinchas, ahora fue Roberto Palacios quien analizó el presente del primer equipo y se animó a revelar algunas cuestiones de recientes conversaciones con el presidente Joel Raffo.

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Fuente: Sporting Cristal.

Como bien sabemos, Joel Raffo ya no aparece en declaraciones ni en conferencias de prensa desde que protagonistas como Julio César Uribe y Gustazo Zevallos asumieron las decisiones deportivas desde hace algunos meses. Ahora, el presidente de Sporting Cristal sigue sin el respaldo necesario de los aficionados, aunque para Roberto Palacios aún existe una especie de confianza.

“Conversé con Raffo hace tres semanas y, por supuesto, hay cosas que se pueden mejorar. Él es una persona muy inteligente, la cual está tratando de que las cosas vayan por un mejor camino. Estoy seguro de que mejorarán. Con Julio César también que sabe mucho de fútbol, así que de estos seis meses hay que rescatar lo bueno y lo malo, corregir los errores y evitar que vuelvan a pasar”; comentó Roberto Palacios en una reciente conversación con los medios locales.

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Respecto a la mala relación que sigue existiendo entre afición y directiva, el ‘Chorri’ Palacios analizó la postura institucional. “Lo que pasa es que ya son más de seis años sin que Cristal campeone, algo que antes era impensado. Sé que la directiva intenta hacer lo mejor y estoy seguro de que buscarán recuperar ese buen juego y rendimiento que siempre mostró el club. La directiva quiere dar lo mejor a la hinchada, y si no se ha dado, es momento de que las cosas cambien”.

Las reacciones de los hinchas de Sporting Cristal tras el respaldo de Roberto Palacios a la gestión de Joel Raffo

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Como bien sabemos, los hinchas de Sporting Cristal no quieren saber nada de Joel Raffo y exigen la venta del club desde hace mucho tiempo. Eso por ahora no va a suceder y por ello es que han sido conscientes de las más recientes palabras de Roberto Palacios. Al margen de considerarlo uno de los ídolos, no están de acuerdo con el respaldo al presidente y peor aún al considerarlo muy inteligente.

“Haré como si fuera sorda y seguirás siendo mi ídolo” y “No te pases al lado oscuro de Innova. Esta gestión no da para más, el equipo está peor cada año. Estás a tiempo de ponerte del lado de los hinchas“; fueron algunos de los comentarios de los aficionados de Sporting Cristal en contra de las declaraciones de un ‘Chorri’ Palacios que es muy querido, pero que ahora no lo apoyan.

Fuente: ‘X’.

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Fuente: ‘X’.

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