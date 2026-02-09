Hinchas de Sporting Cristal le hacen el trabajo a Joel Raffo y piden a este entrenador por Paulo Autuori

La reciente derrota de Sporting Cristal ante Melgar ha desatado una tormenta en el Rímac que apunta directamente al palco presidencial. Los hinchas celestes, cansados de los resultados irregulares, han inundado las redes sociales con una exigencia clara: la salida inmediata de Paulo Autuori.

Publicidad

Publicidad

Hinchas de Sporting Cristal piden cambios

Ante la falta de respuestas desde la directiva liderada por Joel Raffo, la propia hinchada ha tomado la iniciativa de proponer al reemplazo ideal. El nombre de Gustavo Álvarez se ha vuelto tendencia, siendo el favorito absoluto para tomar las riendas del proyecto deportivo en 2026.

Los fanáticos consideran que el estilo de Álvarez encaja perfectamente con el ADN de Sporting Cristal, priorizando el buen trato de balón y la ofensiva. “Gustavo Álvarez es DT libre, solo digo”, es uno de los mensajes que más eco ha generado entre los seguidores rimenses.

Publicidad

Publicidad

El descontento con la gestión de Innova Sports también se hace presente en este pedido, pues los usuarios ven esta contratación como una utopía bajo el mando actual. Muchos temen que la dirigencia no realice el esfuerzo económico necesario para traer a un técnico de tal jerarquía y actualidad.

Gustavo Álvarez antes dirigiendo a la Universidad de Chile. (Foto: X).

Además del cambio de mando, la hinchada exige que este movimiento llegue acompañado de refuerzos específicos para potenciar el ataque. Nombres como el de Bryan Reyna y un centrodelantero de peso son las peticiones que completan el “plan de rescate” diseñado por los fanáticos en plataformas como X y Facebook.

Publicidad

Publicidad

Por ahora, el futuro de Autuori pende de un hilo mientras la presión popular sigue en aumento tras cada tropiezo en el torneo peruano. La pelota está en la cancha de Joel Raffo, quien deberá decidir si escucha el clamor popular o mantiene su apuesta por el experimentado técnico brasileño.

ver también Melgar venció 2-1 a Sporting Cristal al último minuto: en un partido infartante por la Liga 1

¿Cuál es el presente de Gustavo Álvarez?

Álvarez se encuentra actualmente sin equipo, luego de un exitoso período en la Universidad de Chile, donde logró el campeonato en 2024. El técnico ya cuenta con experiencia previa en la liga peruana, habiendo dejado una buena impresión en sus etapas con Atlético Grau de Piura y Sport Boys antes de partir hacia el fútbol chileno.

¿Por qué ya no quieren a Paulo Autuori?

El actual ciclo del entrenador brasileño en Sporting Cristal ha generado críticas enfocadas en dos aspectos principales: un sistema defensivo que se percibe como vulnerable y una gestión deficiente en la renovación del equipo titular, con falta de recambio generacional. Estas preocupaciones son un tema recurrente en las redes sociales (X, Facebook) de las comunidades organizadas de aficionados de Sporting Cristal.

Publicidad

Publicidad

Paulo Autuori cuestionado en Sporting Cristal. (Foto: X).

DATOS CLAVES