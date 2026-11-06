Desde Sporting Cristal revelan detalles sobre las renovaciones de Roberto Mosquera y Hernán Barcos

Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal, evidenció la postura del club sobre la continuidad de Roberto Mosquera y Hernán Barcos de cara a la temporada 2027. Además, hizo énfasis en una situación de la actualidad.

Las novedades en Sporting Cristal pensando en la temporada 2027 siguen en marcha, así que el día de hoy se conocieron algunos detalles sobre el futuro cercano de Roberto Mosquera y Hernán Barcos. Si bien el enfoque ahora mismo está puesto en conseguir el Torneo Clausura 2026 y luego pensar en la posibilidad del título nacional, desde la directiva revelaron noticias.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Carlos Gonzáles, miembro del directorio de Sporting Cristal y quien durante el último tiempo se está haciendo cargo de las apariciones ante la prensa deportiva nacional, mantuvo una conversación con el programa ‘Fútbol Como Cancha‘ y contó cuál es la perspectiva de los dueños sobre las posibles renovaciones de Roberto Mosquera y Hernán Barcos, con quienes mantienen muy buena relación.

“Todo el tema de las renovaciones, sea de jugadores o del comando técnico, lo vamos a ver una vez logremos el objetivo de fin de año. Conozco a Mosquera hace muchos años, sabemos lo que Sporting Cristal se juega ahora y no es tiempo para hablar de eso“; comentó Carlos Gonzáles en el espacio radial cuando en el papel el acuerdo con el estratega es hasta fines de este año 2026.

Publicidad

En cuanto a la situación del ‘Pirata’, sería distinta ya que con 42 años deberá tomar una postura mucho más personal sobre seguir jugando. “Todos sabemos que tener a Hernán Barcos en nuestro club es un lujo y las intenciones de que pueda permanecer, van a estar, pero hay que darle su espacio. Él debe cerrar bien esta etapa y, en base a lo que decida para su futuro, conversaremos“.

Sporting Cristal tiene la primera opción para llevarse el Torneo Clausura 2026

En el aspecto futbolístico, Sporting Cristal está totalmente enfocado en las últimas fechas del Torneo Clausura 2026 para llevárselo a como de lugar. Teniendo la primera opción para justamente conseguirlo, enfrentarán a ADT en la ciudad de Tarma el sábado 7 de noviembre desde las 13:00 horas en un duelo en donde necesitan los tres puntos de manera obligatoria.

Publicidad

Luego, en la última jornada del campeonato, los rimenses recibirán a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el domingo 22 de noviembre en un horario todavía por confirmar ya que es muy probable que se jueguen varios partidos en simultáneo. Con seis puntos en juego y con 31 unidades en la tabla de posiciones al igual que Universitario de Deportes y Sport Huancayo, el objetivo es ganar ambos duelos ya que por diferencia de goles podrían cumplir con lo trazado.

Fuente: Sporting Cristal.

DATOS CLAVES

Las renovaciones de Roberto Mosquera y Hernán Barcos se evaluarán a fin de año.

y se evaluarán a fin de año. Hernán Barcos , de 42 años , tomará una decisión personal sobre su futuro futbolístico.

, de , tomará una decisión personal sobre su futuro futbolístico. Sporting Cristal visitará a ADT en Tarma el 7 de noviembre a las 13:00.