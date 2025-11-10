Tiene 27 años, juega en Danubio y sería el nuevo lateral izquierdo de Sporting Cristal

En Sporting Cristal ya saben que la temporada se les terminó hace rato, por ese motivo están ya pensando en armar un equipo competitivo para el 2026. Es así como se ha conocido que ya están analizando nombres, hay varios jugadores que acaban pronto contrato. Así que están viendo de hacer su primer fichaje del extranjero y Uruguay es el objetivo.
Todo indica que Nicolás Pasquini no va a seguir en Sporting Cristal, por esa razón ya están viendo un nuevo lateral por la izquierda. El argentino de 34 años no ha tenido grandes actuaciones con los rimenses, por lo que se iría sin pena ni gloria para el siguiente año. Gustavo Zevallos en ese caso ya estaría atento para poder reforzar esa banda izquierda con otro futbolista traído del exterior.
¿Quién reemplazará a Nicolás Pasquini?
En este caso, según la información que ha dado a conocer el periodista Manuel Oyola, se trataría de un defensor de Danubio. El cual está próximo a terminar su contrato, así que llegaría completamente gratis a reforzar a los ‘celestes’. Siendo este un punto importante para poder tener en cuenta.
Su nombre es Renzo Rabino, tiene 27 años de edad y es visto como la gran solución para cubrir el puesto de lateral por izquierda. Ahora, es un jugador que no ha tenido un gran presente en su equipo. Siendo mayormente suplente, así que tendrá que hacer una muy buena pretemporada como para sorprender y quedarse con el lugar de titular.
Renzo Rabino en Danubio (Foto: Danubio).
En la primera parte del año, Rabino fue importante para ‘La Universidad del Fútbol Uruguayo’, siendo titular indiscutible. De 15 partidos, solo no llegó a jugar 4 debido a una lesión que no le permitió disputar esos partidos. Después en el torneo intermedio volvió a ser fijo y disputó 7 de 7. El problema ya llegó en el Torneo Clausura, en donde de 15 encuentros tan solo disputó 5, siendo suplente en 4 duelos y los demás no estuvo convocado.
Estas estadísticas posiblemente puedan llegar a preocupar un poco a los hinchas, pues no es un jugador que venga teniendo muchas oportunidades. Ahora, también es vital mencionar que puede estar en varios puestos, este año ha jugado como lateral izquierdo, central, mediocampista e interior.
Sobre su valor de mercado, pues en este momento según lo que se puede conocer mediante Transfermarkt está en 400 mil euros. Una cifra más baja de lo que fue su pasado en Cerro Largo, en donde estuvo su ‘prime’ futbolístico.
Por último, hay que mencionar que este jugador no sabe lo que es salir de Uruguay. Ahí hizo toda su carrera vistiendo cuatro camisetas diferentes: Atenas, Defensor Sporting, Cerro Largo y Danubio.
