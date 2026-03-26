El nombre de Roberto Mosquera vuelve a tomar fuerza en Sporting Cristal tras la salida de Paulo Autuori, y esta vez con un detalle que inclina la balanza: su relación con la dirigencia. En un momento donde el club necesita certezas, el pasado comienza a jugar a favor del técnico peruano.

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Las declaraciones de Roberto Mosquera sobre Joel Raffo, presidente del club, han cobrado nueva relevancia. “Mi relación con el presidente Joel Raffo creo que fue buena, porque me permitió, en la parte deportiva, abrir todas las puertas”, señaló en 2025 en el programa “Full Deporte”, dejando en claro que existía una sintonía que hoy puede ser clave para su regreso.

Pero no se quedó ahí. Mosquera también destacó el respaldo que recibió durante su proceso: “No era que todo lo que decía era ley, pero llegué a Cristal desde el año 1970 y creo que tenía los conocimientos del club”. Una frase que no solo refleja experiencia, sino identidad con la institución, un valor que hoy pesa en la decisión.

El contexto lo potencia. Sporting Cristal busca un técnico tras la salida de Autuori y necesita alguien que entienda el entorno, el vestuario y la exigencia del hincha. En ese escenario, Mosquera aparece como una opción natural, incluso por encima de otros candidatos.

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Mosquera reveló que tiene buena relación con Raffo. (Foto: Producción Bolavip)

El historial de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

Además, su historial respalda la apuesta de Roberto Mosquera a Sporting Cristal. En su primer ciclo (2012-2013), logró el título nacional, y en su segunda etapa (2020-2022), volvió a ser campeón, además de conquistar la Copa Bicentenario. Números que no solo avalan su capacidad, sino que lo posicionan como uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club.

Así, el posible tercer ciclo de Roberto Mosquera en Sporting Cristal ya no suena a simple opción, sino a una decisión que empieza a tomar forma. En medio de la urgencia, apostar por alguien que ya ganó, y conoce el camino, puede ser más que una elección lógica: puede ser la jugada que marque la temporada.

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Roberto Mosquera cuando fue técnico de Sporting Cristal. (Foto: Liga 1)

¿Quién será el reemplazo del técnico Paulo Autuori en Sporting Cristal?

Lo más probable es que Jorge Soto tome la dirección técnica de Sporting Cristal de manera interina, mientras que la dirigencia busca un entrenador de urgencia puesto que tendrá que jugar por Liga 1 el viernes 3 de abril y el miércoles 8 de abril en Copa Libertadores.

¿Cuántos años tiene Roberto Mosquera?

Roberto Mosquera tiene 69 años, es entrenador peruano y recientemente terminó su vínculo con Sport Huancayo por lo que está libre y podría llegar a Sporting Cristal.

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Datos claves

Roberto Mosquera ganó los títulos nacionales de 2012 y 2020 con Sporting Cristal.

El técnico conquistó la Copa Bicentenario durante su segundo ciclo entre 2020 y 2022.

Mosquera destacó su buena relación deportiva con el presidente del club, Joel Raffo.