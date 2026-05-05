Sporting Cristal se juega una verdadera final hoy, martes 5 de mayo, cuando reciba a Palmeiras desde las 5:00 PM en Matute por la fecha 4 del Grupo F de la Copa Libertadores.

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En la previa del partido, el técnico Zé Ricardo sorprendió con hasta tres modificaciones inesperadas en su alineación titular, decisiones que han generado mucho debate entre los hinchas celestes.

El once confirmado sería con Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva; Martín Távara, Yoshimar Yotún, Maxloren Castro, Santiago González; Luis Iberico e Irven Ávila.

Uno de los movimientos que más llamó la atención es el regreso de Miguel Araujo, quien logró recuperarse y será titular pese a que se pensaba que todavía no estaba al cien por ciento físicamente.

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La lista oficial de convocados de Sporting Cristal para su duelo ante Palmeiras por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal Prensa)

Alineación titular de Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores

También sorprendió la presencia desde el arranque de Santiago González, cuando todo apuntaba a que iniciaría en el banco, además de la decisión de apostar por Irven Ávila como titular por encima de Felipe Vizeu.

La apuesta de Zé Ricardo deja claro que Sporting Cristal irá con todo por el triunfo. Si derrota a Palmeiras, quedará como líder del Grupo F al cierre de la fecha 4 y estará muy cerca de clasificar a octavos de final de la Copa Libertadores.

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Sporting Cristal en la previa de su partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal Prensa)

¿En qué canal ver el partido Sporting Cristal vs. Palmeiras por la Copa Libertadores?

El partido entre Sporting Cristal vs. Palmeiras se podrá ver en vivo y en directo por la señal de ESPN por televisión y online vía streaming por la aplicación oficial de Disney+ en celulares por internet.

Tabla de Sporting Cristal en el Grupo F de la Copa Libertadores

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Datos claves

Sporting Cristal enfrenta a Palmeiras hoy, 5 de mayo, por la Copa Libertadores en Matute.

El técnico Zé Ricardo confirmó a Miguel Araujo como titular tras recuperarse de su lesión.

La alineación incluye a Irven Ávila y Santiago González para buscar el liderato del Grupo F.