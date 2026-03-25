Terremoto en Sporting Cristal. La salida de Paulo Autuori no solo dejó un vacío en el banquillo, también desató una avalancha de reacciones en redes sociales, donde los hinchas tomaron la palabra y empezaron a proponer nombres con peso para asumir el reto.

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El pedido de la hinchada no es casual. Sporting Cristal necesita una reacción inmediata y, sobre todo, una identidad clara en el juego. La elección del nuevo técnico no solo definirá lo que queda del Torneo Apertura, también marcará el rumbo en la Copa Libertadores, donde el margen de error es mínimo.

Entre los candidatos que más fuerza han tomado aparecen tres perfiles claros: Ricardo Gareca, Néstor Gorosito y Roberto Mosquera. Tres estilos distintos, pero con algo en común: experiencia, carácter y la capacidad de asumir un equipo grande en un momento de presión.

Mientras tanto, el club no puede quedarse quieto. Jorge Soto, ídolo celeste, ha asumido de manera interina los entrenamientos que se retomarán este jueves 26 de marzo en La Florida. Una solución temporal que busca sostener el orden mientras se define al nuevo líder del proyecto.

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Los hinchas de Sporting Cristal pidieron a estos entrenadores. (Foto: X)

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

El calendario aprieta y no da respiro. Sporting Cristal deberá volver a competir el viernes 3 de abril por el Torneo Apertura ante Moquegua, y pocos días después enfrentará a Cerro Porteño por la Copa Libertadores, el miércoles 8 de abril. Dos partidos que pueden marcar el tono de lo que viene.

Así, la dirigencia de Sporting Cristal juega una de sus decisiones más importantes del año. Elegir bien no es una opción, es una obligación. Porque en medio de la urgencia y la presión, el próximo técnico no solo tendrá que ganar partidos, también tendrá que recuperar la confianza de todo un club y del hincha.

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Jorge Soto queda a cargo de Sporting Cristal de manera interina. (Foto: Sporting Cristal)

¿Quién será el reemplazo de Paulo Autuori en Sporting Cristal?

Lo más probable es que Jorge Soto tome la dirección técnica de Sporting Cristal de manera interina, mientras que la dirigencia busca un entrenador de urgencia puesto que tendrá que jugar por Liga 1 el viernes 3 de abril y el miércoles 8 de abril en Copa Libertadores.

Las estadísticas de Paulo Autuori en Sporting Cristal

En su segunda etapa en Sporting Cristal, Paulo Autuori registró un total de 46 partidos, 24 victorias, 10 empates y 12 derrotas.

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Datos claves

Paulo Autuori dejó el cargo de director técnico de Sporting Cristal.

Jorge Soto asume el interinato y los entrenamientos inician el 26 de marzo.

Sporting Cristal enfrenta a Moquegua el 3 de abril y a Cerro Porteño el 8.