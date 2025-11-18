Lo botaron de su club por indisciplinado, ahora reveló que sueña con jugar en Sporting Cristal: “El club de mis amores”

El torneo nacional está a punto de finalizar y los jugadores ya están viendo donde jugar el próximo año. Es por ello, que comienzan las declaraciones en busca de llamar la atención de algunos clubes. Pues hay uno que ha sorprendido por buscar a Sporting Cristal, manifestando que incluso es el equipo de sus amores.

Publicidad

Publicidad

Este jugador no es otro que Alexi Gómez, quien tuvo una conversación en Fusión Deportiva, en donde confesó que es un fiel seguidor de Cristal. Club en el que inició su carrera en menores y por eso sueña con volver al Rímac.

“Yo me formé en Sporting Cristal, le agradezco mucho porque es el club de mis amores. Se rumoreó bastante sobre mi llegada desde antes de llegar a Cienciano; luego también. Todos los que me conocen saben que es uno de mis sueños que me faltan cumplir”, comenzó diciendo.

Por otro lado, no pierde las esperanzas y espera que en algún momento se concrete su transferencia al cuadro rimense: “Se tanteó en su momento; yo sé que en algún momento se va a dar. Si no es ahora, será más adelante, pero se va a dar. Estoy con tranquilidad, sigo siendo hincha de Cristal y si voy, seguiré siendo hincha, y si no, también. Estuvo bastante cerca, pero si no se dio, por algo es”.

Publicidad

Publicidad

¿Por qué Alexi Gómez fue separado de Alianza Universidad?

Todo esto se debe a un ampay en Magaly La Firme, en la que se le puede ver junto a Carlos Ascues y Jesús Barcos bebiendo junto a unas señoritas. Esto el club lo tomó como una falta de respeto, por esa razón tomaron la decisión de separarlos del club. Así que no jugaron la recta final de la Liga 1 con el cuadro huanuqueño.

ver también Pronósticos Atlético Grau vs Sporting Cristal: los Celestes se preparan para los playoffs

El mismo entrenador, Roberto Mosquera llegó a confesar que más de un jugador llegaba a la concentración alcoholizado. Por eso tomó la decisión de ya no contar con sus servicios, prefiriendo a los que si estaban trabajando y no los que estaban faltando el respeto al club.

Publicidad

Publicidad

“Acá hay normas de convivencia, todos aceptaron y firmaron un documento. Entonces, cuando alguien comete eso y se lo va a apartar del equipo, vienen los compañeros y salen en su defensa… Pero les dije ‘si ustedes son íntimos con él, váyanse con él, demuéstrenme su amistad’. Ahí sí se quedan calladitos. ‘Si están viniendo a hablar por alguien que viene todos los días alcoholizado y ustedes lo quieren proteger’… Entonces que no vengan a decirme nada a mí, porque se han comprometido a algo”, explicó la ‘Mosca’ en Exitosa Deportes.

Datos Claves

El jugador Alexi Gómez confesó que Sporting Cristal es el club de sus amores y su sueño es volver.

Alexi Gómez, junto a Carlos Ascues y Jesús Barcos, fue separado de Alianza Universidad por un ampay.

Publicidad

Publicidad