Lo sufre Paulo Autuori: la grave lesión de Renato Solís que complicaría los planes en Sporting Cristal

Sporting Cristal cumple con su segunda semana de pretemporada y las malas noticias empezaron a remecer la interna de la institución. Si bien habían sondeos de que algo pasaba con Renato Solís ya que no aparecía en las fotos que publican en las redes sociales, hoy se confirmó que sufrió una lesión bastante grave por la que deberá ser operado muy pronto.

“El pasado mes de diciembre, el futbolista Renato Solís sufrió de una lesión diagnosticada como rotura del ligamento cruzado de la rodilla derecha. De acuerdo con la evaluación y recomendación del cuerpo médico, el jugador realizó un tratamiento prequirúgico, el cual fue completado de manera satisfactoria”; informó Sporting Cristal a través de sus canales digitales.

De esta manera, sin saber exactamente cuánto tiempo estará fuera de los campos de juego al tener que esperar cómo sigue el proceso de recuperación, es muy probable que Renato Solís se pierda gran parte de la temporada 2026 cuando ni siquiera ha empezado oficialmente. Sin duda alguna, será un dolor de cabeza en las planificaciones de Paulo Autuori y de su comando técnico.

Las alternativas que tiene Sporting Cristal en el arco ante la lesión de Renato Solís

Teniendo en cuenta que Diego Enríquez es titular indiscutible en Sporting Cristal y que nadie lo mueve de dicha posición al haber demostrado en enorme nivel durante la temporada anterior, habría que estar al pendiente de los protagonistas que lucharán por un lugar en el plantel principal frente a la más reciente confirmación de lesión por parte de Renato Solís.

Tomás Dulanto (categoría 2008), César Bautista (categoría 2007) y Manuel Galoc (categoría 2007) son quienes en la actualidad vienen trabajando en la pretemporada del equipo rimense bajo las órdenes de Paulo Autuori. Ninguno de los 3 guardametas ha podido debutar en primera división, así que veremos cuál es la decisión de la directiva respecto a una situación que los podría complicar.

Sporting Cristal no renovó con Alejandro Duarte de cara a la temporada 2026

Alejandro Duarte era un suplente habitual en Sporting Cristal y la directiva decidió no renovar dicho contrato pensando en la temporada 2026. El arquero nacional firmó por Alianza Lima y ya viene sumando minutos en la Serie Río de la Plata 2026 que se disputa en Uruguay. De haberse quedado en el Rímac, sería una gran alternativa para Diego Enríquez en el arco celeste en una situación donde Renato Solís se perderá gran parte del campeonato.

