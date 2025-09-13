¿Lo sufre Paulo Autuori? Las 3 sensibles bajas que tendrá Sporting Cristal para visitar a Cusco FC

Sporting Cristal ultima detalles para enfrentar a Cusco FC en condición de visita en el marco de la fecha 8 del Torneo Clausura 2025. El plantel rimense ya se encuentra en la ciudad imperial y recientemente se pudo filtrar la información de que contarán con 3 sensibles bajas que sin duda alguna podrían alterar las planificaciones de un profesor Paulo Autuori que va por el triunfo sí o sí.

Uno de los principales jugadores que no viajó a la ciudad del Cusco es Yoshimar Yotún. De acuerdo a lo que se ha podido conocer durante las últimas horas, el capitán de Sporting Cristal se quedó en Lima tras haber recibido descanso por parte del comando técnico luego de los partidos que disputó con la Selección Peruana en el marco de la última fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

Fuente: @BarrioSCervecero

Quienes tampoco estarán en el encuentro frente a Cusco FC son Felipe Vizeu y Cristian Benavente. El delantero brasileño, quien ya logró debutar hace unas semanas en el empate 2-2 ante UTC de Cajamarca, andaría algo sentido físicamente y por precaución no estará disponible; mientras que el volante sigue sin ser de las apuestas de Paulo Autuori al todavía no tener minutos en el plantel.

Fuente: @JeanMartinD

Las posibles alineaciones del Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

Cusco FC se alista para seguir por el camino de los triunfos jugando en condición de local, así que los planes del profesor Miguel Rondelli están puestos en alinear el mejor 11 titular y será el siguiente: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero, Alessandro Milesi; Marlon Ruidías, Oswaldo Valenzuela, Carlo Diez, Iván Colman, Pierre Da Silva; Nicolás Silva y Facundo Callejo.

Teniendo en cuenta las ausencias anteriormente expuestas en el plantel de Sporting Cristal, Paulo Autuori presentaría el siguiente equipo titular para conseguir un triunfo muy importante que buscan para recuperar la punta del Torneo Clausura 2025: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom; Christofer Gonzáles, Santiago González e Írven Ávila.

Fecha, hora y canal del Cusco FC vs. Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2025

El partido entre Cusco FC vs. Sporting Cristal está programado para el próximo domingo 14 de septiembre a las 17:30 hora local y se jugará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. La transmisión oficial podrás seguirla gracias a la señal de ‘L1 MAX‘ y ‘L1 Play‘. Además, tendrás todos los detalles e incidencias en el clásico minuto a minuto que siempre te ofrece ‘Bolavip Perú‘.

Así va la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

