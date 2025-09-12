Uno de los traspasos que más sorpresa generaron en la actual temporada tuvo que ver con la salida de Martín Cauteruccio. El atacante uruguayo, quien venía siendo clave en Sporting Cristal desde el año 2024 y con una cuota importante de goles, fichó de forma muy inesperada por Bolívar de La Paz. Esta situación dejó boquiabiertos a los hinchas rimenses y recién ahora se filtró el verdadero motivo por el que se dio dicha decisión.

Fuente: Bolívar

Como bien sabemos, Martín Cauteruccio era titular indiscutible en Sporting Cristal y a pesar del terrible momento que vivía el equipo en el primer semestre de este año 2025, nadie dudaba de que tenía que seguir con continuidad y regularidad. Frente a esta situación, de la noche a la mañana se supo que la directiva aceptó la oferta del fútbol boliviano y los celestes se quedaron sin ‘9’.

Publicidad

Publicidad

En una reciente entrevista con ‘Radio Sport 890 AM‘, el popular ‘Cautegol‘ dio detalles sobre su estadía en Bolívar y a la vez habló por primera vez de las razones que lo llevaron a dejar la Liga 1 cuando claramente era uno de los mejores extranjeros del torneo. No habló de la directiva ni de cualquier problema que haya podido tener, sino que más bien enfatizó en sus chances de probar suerte en una ciudad distinta y con una altitud a la que no estaba habituado.

La confesión de Martín Cauteruccio sobre su salida de Sporting Cristal

“Me llamó el nuevo desafío. Mi etapa en Perú fue muy buena y me llegó una oportunidad en Bolivia que me gustó, el desafío de poder desempeñarme en la altura era interesante. En Perú había varios equipos con altura y de a poco me fui sintiendo cada vez más cómodo, por lo que pasar a vivir en la altura era un lindo desafío”; contó Martín Cauteruccio en charla con ‘Radio Sport 890 AM‘ en relación a la decisión que optó a mitad de la presente temporada.

Y es que no podemos perder de vista que el goleador uruguayo optó por cambiar de aires justo cuando la situación deportiva de Sporting Cristal era realmente crítica, por decir lo menos. Con malos resultados, trifulcas entre la hinchada y la directiva y prácticamente jugando a estadio vacío cada vez que lo hacían en condición de local, muchos asociaban este escenario como un hecho concreto de escapar del momento álgido en el Rímac. Hoy queda clarísimo que no fue así.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo le fue a Sporting Cristal durante su estadía en Sporting Cristal?

Vistiendo la camiseta de Sporting Cristal durante un año y medio, desde la temporada 2024 hasta mitad del 2025 para ser exactos, Martín Cauteruccio disputó un total de 49 partidos y anotó 49 goles entre Liga 1 y Copa Libertadores. Una estadística tremenda que sin duda dejó la valla bastante alta por la manera en cómo rindió el atacante uruguayo que ahora también viene dando la hora en Bolívar desde que se sumó al plantel de la capital altiplánica.

¿Quién llegó a Sporting Cristal en lugar de Martín Cauteruccio?

Si bien la directiva de Sporting Cristal se tomó un tiempo importante para encontrar al reemplazante ideal de Martín Cauteruccio, ya que por varias jornadas de la Liga 1 quien tomó la posta fue Irven Ávila, desde hace algunas semanas se confirmó el fichaje de Felipe Vizeu, quien por cierto tuvo su debut en el empate 2-2 frente a UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo y quien por obvios motivos tendrá que ganarse un lugar fijo en el equipo titular celeste.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal

ver también No solo el regreso de Miguel Araujo: la sorpresa que alista Sporting Cristal para visitar a Cusco FC