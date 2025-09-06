Mientras Paulo Autuori lo borró de Sporting Cristal: la drástica decisión que tomó Jhilmar Lora para este 2025

Sporting Cristal se mantiene en la pelea del Torneo Clausura 2025 y si bien ha sumado algunos refuerzos muy importantes, no perdamos de vista que tiene jugadores prácticamente fuera del plantel. Uno de ellos es Jhilmar Lora, quien de forma sorpresiva se perdió de los planes del Paulo Autuori y ahora se ha podido conocer cuál sería su determinación ante una situación bastante compleja.

En campañas anteriores, el nombre de Jhilmar Lora representaba ser uno de los baluartes más importantes de Sporting Cristal. Además de ser un jugador formado en la casa, su nivel de juego incluso lo llevó a la Selección Peruana como un proyecto muy importante. Todos esos escenarios se fueron derribando con el pasar del tiempo y ahora no tiene ni minutos en el Torneo Clausura 2025.

De acuerdo a una reciente revelación por parte del comunicador deportivo Jean Martin Dueñas, quien es confeso hincha de Sporting Cristal, se pudo conocer que Jhilmar Lora se mantiene entrenando en las instalaciones de La Florida y muy consciente de que ahora mismo no está dentro de las planificaciones del comando técnico, pero que a la vez trabaja para cambiar dicha situación del 2025.

Los detalles sobre el presente de Jhilmar Lora en Sporting Cristal

“Hable con Jhilmar Lora y le pregunté cómo está. Me dijo que está bien, entrenando. Obviamente te golpea que te pongan en el rincón, que te releven y que te separen. Si Lora hoy no está considerado es porque ha bajado su rendimiento y es algo que él mismo tiene que pensar y que tiene que ver cómo reencauzar hacia un camino que le sea positivo. Quien le quitó el puesto fue un volante convertido a lateral que es Sosa”; comentaron durante una de las últimas ediciones del programa digital ‘Enredadosc‘.

Además de Jean Martín Dueñas, el periodista Rodrigo Morales se sumó a la explicación del presente del defensor peruano y coincidió en que depende únicamente del jugador cambiar la situación en la que se encuentra hoy en día en Sporting Cristal. Otro aspecto en mención es la sorpresa de que las opciones por el carril derecho son Leandro Sosa y Duham Ballumbrosio, dos jugadores que inicios de año no tenían muchas chances de alternar en el equipo principal.

¿Por qué Paulo Autuori decidió borrar a Jhilmar Lora de Sporting Cristal?

Paulo Autuori no ha declarado ni mucho menos ha confesado alguna situación en particular sobre los jugadores que se marcharon de Sporting Cristal a mitad de la temporada 2025. Tampoco dio detalles sobre el presente de Jhilmar Lora, aunque según informaciones se conoce que prefiere a otras opciones que sí puedan darle ccuestiones de juego que prefiere junto a su comando técnico.

Quien sí dio algunas luces de esta situación fue Gustavo Zevallos, Director Deportivo de Sporting Cristal, en una reciente nota con ‘RPP‘ y dijo lo siguiente: “Jhilmar Lora es un jugador que es parte del plantel. Él está entrenando como todos. Es un chico que tiene proyección. El fútbol es un tema de rendimiento y muchas veces hay jugadores que no están porque el rendimiento durante la semana, que es la que ve el técnico, no está a la altura para jugar”.

