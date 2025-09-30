Mientras Ian Wisdom arrasa en Sporting Cristal, la fuerte queja contra Yotún: “No corre ni …”

Empezó el debate entre los hinchas de Sporting Cristal luego del triunfo ante Ayacucho. Ganando por 3-0, los fanáticos se cuestionan sobre si Ian Wisdom debe ser titular siempre. Y es que la duda radica en quién debe salir para que Wisdom ingrese, y todas las luces apuntan a Yoshimar Yotún.

Así pasa cuando un emergente talento es mejor que los veteranos consagrados. La lucha interna entre quién debe jugar golpea el recuerdo y complica la decisión del fanático. Pero tal parece que los hinchas de Sporting Cristal ya decidieron que Ian Wisdom no puede ser suplente y que Yoshimar Yotún debe ganarse el puesto o ser pieza de recambio.

Hinchas de Cristal sobre Yotún y Wisdom. (Foto: Producción Bolavip)

Un comentario sobre Ian Wisdom y Yoshimar Yotún fue el que hizo el usuario Jout con la cuenta @Jout44: “Ian Wisdom en menos de 5 minutos luego de no ser titular en varias fechas ya hizo 1 gol. Yotun es un referente pero todavía no recupera su nivel. Qué más necesita saber el CT celeste para regresar a Wisdom al plantel titular”.

El usuario Carlin Corty con la cuenta @jackolobito5, también se quejó sobre la elección de Yotún sobre Wisdom: “Wisdom no debió salir nunca , Autuori hdp. Con toda la experiencia que tienes te llegó al pincho y pusiste a Yotun que está jugando menos que mi abuelita. Este equipo es Wisdom y 10 más la putamadre”.

Hinchas de Cristal sobre Yotún y Wisdom. (Foto: Producción Bolavip)

¿Hasta cuándo Yoshimar Yotún tiene contrato en Sporting Cristal?

Yoshimar Yotún tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026. Con actuales 35 años, se entiende que el volante buscará renovar una temporada más y después analizará su retiro del fútbol profesional.

Hay que recordar que Yoshimar Yotún es considerado uno de los últimos ídolos de Sporting Cristal. Bicampeón nacional con el cuadro celeste, también fue al Mundial Rusia 2018 y alzó títulos en Suecia y en México.

¿Cuánto gana Ian Wisdom?

Ian Wisdom gana 10 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 120 mil dólares.

¿Cuánto gana Yoshimar Yotún?

Yoshimar Yotún gana 30 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 360 mil dólares.

