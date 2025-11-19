Ian Wisdom tomó la voz de mando en Sporting Cristal y lanzó una advertencia letal para Alianza Lima

A pocos días del inicio de los Play Offs de la Liga 1, Ian Wisdom encendió la previa con un mensaje directo y sin rodeos. El volante de Sporting Cristal dejó en claro que el equipo solo piensa en asegurar el cupo directo a la Copa Libertadores, un objetivo que consideran irrenunciable en La Florida.

Las palabras de Ian Wisdom llegaron tras el triunfo de Sporting Cristal por 2-1 ante Atlético Grau. Charlando con el canal L1 MAX, el volante primero valoró el esfuerzo del plantel: “Lo más importante es el colectivo. Sabíamos que era un partido complicado, pero lo sacamos adelante de la mejor manera”.

Para Ian Wisdom, la mentalidad del grupo es su principal fortaleza y llega a los Play Offs con la certeza de que pueden imponerse en la lucha por el cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores: “Estamos bien anímicamente y muy concentrados para conseguir el cupo directo a la Libertadores”.

El mensaje fue tomado por muchos como una advertencia hacia Alianza Lima y Cusco, los involucrados en los Play Offs de la Liga 1. Ian Wisdom fue claro al apuntar que Sporting Cristal busca cerrar el año con autoridad, dejando atrás los altibajos que complicaron su camino durante el torneo.

Ian Wisdom besando el escudo de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cómo se jugarán los Play Offs de la Liga 1?

Los Play Offs de la Liga 1, para definir el orden de los clasificados a la Copa Libertadores, se jugará en partidos de ida y vuelta entre el cuarto y el tercero del acumulado. El perdedor ingresará a Fase 1 de la Copa Libertadores y el ganador jugará ante el segundo mejor para definir quién va directo a fase de grupos y quién se queda con la Fase 2.

En ese sentido, Cusco, Alianza Lima y Sporting Cristal son los tres equipos involucrados en los Play Offs de la Liga 1. Se sabe que los tres ya aseguraron su presencia y solo hay que esperar para saber en qué orden serán los encuentros.

Ian Wisdom festejando un gol con Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuánto dinero gana Ian Wisdom en Sporting Cristal?

Ian Wisdom gana 10 mil dólares mensuales en Sporting Cristal, según información oficial de Salary Sport. Esto quiere decir que por temporada se lleva 120 mil dólares.

¿Hasta cuándo Ian Wisdom tiene contrato con Sporting Cristal?

Ian Wisdom tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según el último reporte oficial de Transfermarkt.

