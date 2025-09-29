La rompió frente a Ayacucho FC y ya lo piden para la Selección Peruana

Se viene una importante renovación en la Selección Peruana y los nombres de nuevos elementos comienzan a sonar con fuerza. El último partido que disputó Sporting Cristal dejó grandes sensaciones. Pero sobre todo dejó la gran imagen de un futbolista que está buscando desde hace rato su llamado. Joven, con futuro y con una proyección que tiene para dar mucho en el futuro.

Estamos hablando de Ian Wisdom, quien posiblemente no sea de los más conocidos en la Liga 1. Pero que con un trabajo silencioso está demostrando ser un diferente. Paulo Autuori le está dando la chance de jugar como titular y no viene desentonando. Lo que ya para muchos es momento que le den su lugar en la Selección Peruana pensando en ver caras nuevas.

Cada vez que le dan su oportunidad al joven de 20 años, demuestra estar capacitado para ser titular en Sporting Cristal. Esta vez aprovechó que Yoshimar Yotún está suspendido por tarjeta roja para ser del inicio ante Ayacucho FC. Siendo un jugador con gran movilidad y con llegada al arco rival. Esto le permitió ser importante para la victoria por 3-0, incluso logró anotar uno de los goles del partido.

Por esa razón ya lo están pidiendo para la Selección Peruana. Pues es una cara nueva que podría entregarle un poco de frescura al cuadro patrio. Lo que le hace falta desde hace mucho, pues seguir insistiendo en los mismos no ha dado resultado, por lo que un cambio con Manuel Barreto sería algo importante para comenzar con este nuevo proceso.

¿Merece Ian Wisdom su llamado a la Selección Peruana?

Por ahora es de los mejores jugadores de no solo Sporting Cristal, sino también de la Liga 1. Ha demostrado tener algo diferente, siendo un futbolista que no se esconde en ningún momento, mostrando un gran dominio del balón en sus pies. También se le puede ver que tiene carácter en el campo, algo que es importante de mencionar.

Ian Wisdom celebrando su gol ante Ayacucho (Foto: Liga 1).

Esto podría tomarse como suficiente como para que sea llamado. No hay muchas opciones en el mediocampo, por lo que ver nuevas apariciones siempre es reconfortante. Más ahora que hay tiempo de sobra para probar, que es algo que se necesita hacer con miras a tener mejores jugadores y sobre todo, saber de que están hechos.

Para esta fecha doble se espera muchas caras nuevas. Se habla del llamado de algunos jugadores del extranjero como es Felipe Chávez, Fabio Gruber y Alexander Robertson. Añadidos que le sumarán frescura al plantel nacional. Eso sí, es muy probable que también se termine llamando algunos elementos de la vieja escuela, para poder tener una mescla de juventud, pero también experiencia.

