Se reveló la última decisión de Sporting Cristal sobre el futuro de Agustín Álvarez Wallace

Agustín Álvarez Wallace tiene contrato hasta fines de la temporada 2026 y desde la directiva tienen una postura respecto a su continuidad. Conoce cuál es la decisión del caso.

Sporting Cristal viene analizando algunas opciones de cara a la temporada 2027. Si bien todavía no termina el actual campeonato y el objetivo es conseguir el título nacional, la directiva pretende asegurar la base de la actual plantilla y el nombre de Agustín Álvarez Wallace es uno de los elegidos para quedarse. Ahora, existen algunas cuestiones importantes para tener en cuenta en este caso.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Resulta que Agustín Álvarez Wallace pertenece a Montevideo City Torque y se encuentra a préstamo en Sporting Cristal hasta fines de la presente temporada. Recordando que llegó para el Torneo Clausura 2026, se ha podido conocer que la intención de la institución rimense es hacer efectiva la compra del pase para seguir contando con los servicios del volante uruguayo.

Esta información fue revelada por el periodista deportivo Denilson Barrenechea durante el programa digital ‘Estudio Fútbol‘ y solo resta esperar las próximas semanas para que se haga efectiva la negociación que seguramente ya está en camino. Por ahora se desconoce el monto económico que Sporting Cristal tendrá que desembolsar, aunque sí está clarísimo que quieren mantenerlo en el club.

Publicidad

La relevancia de Agustín Álvarez Wallace en la mejoría de Sporting Cristal

El pasado reciente de Sporting Cristal no fue el mejor en la Liga 1 2026. Con distintas dudas e incertidumbres generadas con el nivel de juego que mostraban en la cancha, el segundo semestre del equipo viene siendo totalmente distinto. Ahora mismo son uno de los líderes del campeonato y el objetivo del título está más cerca que nunca. Dicho esto, Agustín Álvarez Wallace tiene gran injerencia.

Durante toda la compaña se cuestionó en demasía la falta de un volante ancla en Sporting Cristal, peor aún cuando sorpresivamente se dio al venta de Gustavo Cazonatti a Mirassol FC de Brasil. El fichaje del uruguayo fue clave y apenas se puso a punto en lo físico se ganó un lugar en la alineación titular ya que al lado de Yoshimar Yotún arman una buena dupla que sabe moverse de gran manera.

Publicidad

Fuente: Sporting Cristal.

Las renovaciones que Sporting Cristal quiere asegurar para la temporada 2027

Además de Agustín Álvarez Wallace, durante las últimas horas se pudo conocer que jugadores como Yoshimar Yotún, Luis Iberico, Martín Távara, Leandro Sosa, Santiago González, Irven Ávila, Ian Wisdom y Jair Moretti están en constante conversación con la directiva de Sporting Cristal para renovar su estadía en el club. Veremos si en los próximos días se confirman estas novedades y por ende los rimenses van asegurando la base de su plantilla para el año 2027.

🚨 𝗥𝗘𝗡𝗢𝗩𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 𝗘𝗡 𝗦𝗣𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗥𝗜𝗦𝗧𝗔𝗟: El área deportiva del club celeste tiene comunicación con varios jugadores para renovar sus contratos de cara a la próxima temporada:



✅ Yoshimar Yotún, Santiago González, Irven Ávila, Luis Iberico, Martín Távara,… pic.twitter.com/olqZEM4cyN — Momento Deportivo (@MDeportivope) October 15, 2026

Publicidad

DATOS CLAVES