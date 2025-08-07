Mientras Sporting Cristal tiene casi cerrado a su ‘9’, la decisión sobre el regreso de Pedro Aquino: “Está esperando…”

Sporting Cristal prepara más novedades de cara a este Torneo Clausura 2025. A falta de pocos días para que termine el mercado de pases en el fútbol peruano, la directiva celeste pretende dar noticias que puedan volver a entusiasmar a su hinchada pensando en la posibilidad de un nuevo título ahora que tendrían muy cerca el fichaje de un ‘9’ y el escenario de repatriar a Pedro Aquino.

“Mañana llega la documentación de Luis Abram y se determinará si juega el domingo contra Melgar tras entrenar el día de hoy en La Florida. Las negociaciones por el ‘9’ están avanzadas, eso lo que me cuenta. No se trata de Pablo Sabbag“; detalló el periodista deportivo Denilson Barrenechea durante la última edición del programa digital ‘Estudio Presión‘.

Fuente: @BSCervecero

Si bien es cierto que hasta ahora no se conoce del delantero que estaría a nada de ser anunciado como nuevo goleador de Sporting Cristal, lo concreto es que el exatacante de Alianza Lima no está en los planes, pese a algunos rumores que lo vinculaban. En cuanto al futuro cercano de Pedro Aquino, la situación es un poco más compleja, aunque todavía quedarían chances de que pueda ser repatriado.

Los detalles sobre el posible regreso de Pedro Aquino a Sporting Cristal

En esta ocasión fue el comunicador deportivo Diego Rebagliati quien dio algunos detalles sobre el vínculo que sigue existiendo hasta estos momentos entre Pedro Aquino y Sporting Cristal. Hasta el momento no se habrían dado acercamientos de por medio en cuanto a la formalidad que debería existir para una posible negociación, pero desde la gente cercana al jugador ya tienen una postura.

Fuente: Sporting Cristal

“Pedro Aquino está esperando opciones del exterior. Si hasta antes del cierre del libro de pases no llegara alguna oferta de afuera, su entorno podría jugarse una carta en el futbol local. El lugar natural de Aquino es Sporting Cristal”; comentó en la edición de hoy del programa ‘Diego y Talía‘, con lo cual todavía parecer haber un panorama en donde ‘La Roca‘ pueda volver al club que lo vio nacer.

¿Cuál es la situación de Pedro Aquino en Santos Laguna de México?

De acuerdo a distintas informaciones, Pedro Aquino tendría vínculo contractual con Santos Laguna hasta junio del año 2027 y por lo cual hasta el día de hoy sigue perteneciendo al equipo mexicano. Lo llamativo de esta situación es que no ha sido tomado en cuenta por el comando técnico para lo que resta de la presente temporada y por ello es que el volante anda en la búsqueda de opciones, dentro de las cuales podría estar Sporting Cristal. Veremos.

