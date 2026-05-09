“Tienen que cambiar sus formas”: Julio César Uribe responde por las críticas de los hinchas de Sporting Cristal

Sporting Cristal se mantiene inmerso en una mala relación entre la dirigencia y los hinchas. Los resultados deportivos no han sido los esperados y por ello es que el aficionado no entiende de razones para estar de acuerdo con las decisiones de los altos mandos, a tal punto de que el nombre de Julio César Uribe está en discusión e incluso hemos sido testigos de insultos de grueso calibre.

Publicidad

¡𝗥𝗘𝗡𝗨𝗡𝗖𝗜𝗔 𝗝𝗨𝗟𝗜𝗢 𝗖𝗘𝗦𝗔𝗥 𝗨𝗥𝗜𝗕𝗘!



❌QUIEN CAMINA CON INNOVA, NO PUEDE DECIRSE HINCHA DE SPORTING CRISTAL.



❌QUIEN CAMINA CON INNOVA ES PARTE DE DESTRUIR 70 AÑOS DE GLORIOSA HISTORIA. pic.twitter.com/53MLeI0XyX — Fuerza Oriente (@fverzaoriente) April 3, 2026

A raíz de dicha complicada situación es que el mismo Julio César Uribe explicó cuál es la sensación que hoy en día le genera la hinchada de Sporting Cristal. Dejando muy en claro que entiende el fastidio y la molestia por no campeonar desde varias temporadas, a la vez fue muy claro en sentenciar que las formas de manifestarse no necesariamente han sido las mejores.

“El tiempo es el que enerva y descompone al hincha por el tema de que no eres campeón y eso también lo entendemos. Mi mensaje ha sido y seguirá siendo de respeto para los hinchas para que no tengan dudas que mientras uno esté siempre trataré de aportar mis capacidades desde mi responsabilidad”; explicó Julio César Uribe durante la última edición del programa ‘Hazme el aguante‘.

Publicidad

Respecto a las intenciones de la actual directiva del club, el popular e histórico ‘Diamante‘ sentenció la siguiente premisa para calmar las aguas. “Los hinchas de Sporting Cristal tienen que cambiar sus formas para ser parte de esa sonrisa que la institución quiere brindarles. No queremos ni confrontar ni pelear. Nunca se nos ha pasado por la cabeza ese criterio de que no nos interesan”.

La complicada situación futbolística de Sporting Cristal en la Liga 1 2026

Si bien la molestia del hincha de Sporting Cristal viene desde hace años, específicamente desde que Innova Sports tomó el mando de la institución con Joel Raffo como presidente, desde la llegada de Julio César Uribe las cosas no han mejorado. Es más, distintas opiniones y explicaciones del directivo han generado mayor molestia en un aficionado que ya no entiende de argumentos.

Publicidad

Cualquiera podría asegurar que Sporting Cristal está compitiendo a la altura en la Copa Libertadores 2026 al haber sumado 6 puntos de 12 posibles en 4 fechas disputadas en el Grupo F, pero en el ámbito local no están dando la talla. En 13 jornadas disputadas del Torneo Apertura 2026, los celestes apenas han sumado 15 unidades y están más cerca de la zona de descenso que de los punteros.

Aquel equipo que se hacía fuerte jugando en el Estadio Alberto Gallardo y apabullaba a sus rivales parecer haber quedado en el olvido. Con mensajes de estar tranquilos con el actual plantel o de que las derrotas son el primer paso para el triunfo, hoy en día el hincha de Sporting Cristal quiere resultados por más que Julio César Uribe tenga toda la intención de mantener una buena relación.

Publicidad

DATOS CLAVES