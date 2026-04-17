¿No alcanza el plantel? La contundente postura de Zé Ricardo sobre traer refuerzos a Sporting Cristal

Pasaron algunas horas desde la derrota a manos de Palmeiras y en consecuencia de ello es que la frustración empezaría a disiparse en la interna de Sporting Cristal. Lo único que no deberá ocurrir es dejar de lado el buen rendimiento del equipo y a la vez la claridad de que efectivamente tendrían que contar con mejores armas para competir con más jerarquía a nivel local e internacional.

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Fuente: Getty Images.

Ahora, está clarísimo que desde la llegada de Zé Ricardo el equipo ha mejorado en varios factores y en la Copa Libertadores 2026 quedó demostrado que con un poco más de categoría las cosas serían distintas. Bueno, a raíz de este escenario es que se filtró cuál sería la postura del entrenador brasileño sobre fichar a refuerzos por medio de una declaración de Julio César Uribe.

“No es el momento de hablar de refuerzos porque no es la fecha para poderlo hacer. Nuestros jugadores están dando lo que corresponden y cuando llegue el momento el técnico lo evaluará y nosotros consensuaremos para tener un colectivo mayor que pueda darnos resultados importante”; reveló Julio César Uribe en una reciente entrevista con ‘Inka Digital TV‘.

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Seguido a ello, el Director General de Fútbol de Sporting Cristal no escondió su apoyo al actual grupo de jugadores y no quiso detallar más sobre futuros fichajes. “Siempre hablamos de equipo, no puntualizamos la individualidad. Sabemos que las individualidades fortalecen al equipo, lo tenemos claro, pero debemos respetar a los jugadores desde el lado humano, algo que siempre se ha hecho”.

Lo que se le viene pronto al Sporting Cristal de Zé Ricardo

Luego de perder por 2-1 frente a Palmeiras en el marco de la fecha 2 del Grupo F de la Copa Libertadores 2026, ahora Sporting Cristal ya empieza a darle vuelta a la página para meterse de lleno al Torneo Apertura 2026. Así es, el próximo domingo 19 de mayo a las 11:00 horas enfrentará a UTC de Cajamarca en el Estadio Alberto Gallardo con el único y gran objetivo de lograr una victoria.

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Si bien podría decirse que Sporting Cristal tiene perdido este primer tramo de la presente temporada, está claro que deben agarrar más confianza. Por ello es que el miércoles 22 de abril a las 15:15 horas visitarán Atlético Grau de Piura en el Estadio Campeones del 36 y el sábado 25 de abril a las 15:30 horas viajarán a Cajamarca para jugar ante Comerciantes Unidos en el Estadio Municipal Juan Maldonado Gamarra. En resumen, serán 3 duelos importantes a nivel nacional.

Recién a fin de mes, exactamente el martes 28 de abril, Sporting Cristal recibirá a Junior de Barranquilla en el Estadio Alejandro Villanueva por la fecha 3 de la Copa Libertadores 2026. Será un encuentro realmente clave de acuerdo a las aspiraciones del equipo, así que el hincha espera que la idea de juego de Zé Ricardo llegue mucho más compacta para ir en búsqueda de la clasificación.

Fuente: Sporting Cristal.

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