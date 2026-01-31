Lo sufre Paulo Autuori: las ausencias de Sporting Cristal para visitar a Deportivo Garcilaso en el debut de la Liga 1 2026

Empezó la Liga 1 2026 y en las próximas horas será el turno de que Sporting Cristal pueda presentarse en sociedad de manera oficial. Enfrentarán a Deportivo Garcilaso en condición de visita y claramente jugar siempre es Cusco es un escenario muy complicado, así que todo indica que esta situación se complica más ya que Paulo Autuori no contará con jugadores muy importantes.

Fuente: Sporting Cristal.

Lamentablemente para los intereses de Sporting Cristal, nombres como los de Christofer Gonzáles y Luis Abram no podrá ser parte del partido frente a Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. Es más, ni siquiera viajaron con la delegación al estar lesionados. Recordemos que ninguno de los dos tuvo minutos en el amistoso ante Universidad Católica de Ecuador en ‘La Tarde Celeste 2026‘.

“El Club Sporting Cristal informa que el jugador Christofer Gonzáles fue diagnosticado con una fisura de falange distal del primer dedo del pie, producida de manera accidental durante el trabajo precompetitivo realizado en la Tarde Celeste”; detalló la institución rimense en un reciente comunicado a través de sus redes sociales respecto a la situación física del popular ‘Canchita’.

En el caso del defensor central, la lesión es distinta y se informó que también mantiene un periodo de recuperación al pendiente. “Luis Abram viene cumpliendo con el proceso progresivo de readaptación a las cargas, posterior al desgarro sufrido en el isquiotibial izquierdo, respetando los criterios médicos y clínicos definidos por el área médica del club”.

Fuente: Sporting Cristal.

¿Quiénes podrían reemplazar a Christofer Gonzáles y Luis Abram en el 11 titular de Sporting Cristal?

Teniendo en cuenta que Christofer Gonzáles y Luis Abram no estarán presentes en el debut de Sporting Cristal frente a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, es importante mencionar que los celestes ahora sí gozan de un plantel con más opciones y variantes a diferencia de otras temporadas en donde la hinchada reclamaba justamente dicho aspecto.

En reemplazo de ‘Canchita’ podrían sumarse nombres como los de Gabriel Santana, Maxloren Castro y Santiago González si es que finalmente Paulo Autuori lo sigue considerando más como un atacante y ya no tanto como volante. En el caso del defensor central, es Rafael Lutiger quien mayores chances tiene de ser titular y como otra opción de recambio está Alejandro Pósito.

Fuente: Sporting Cristal.

Día y hora del duelo entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal visitará la ciudad del Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso el próximo domingo 1 de febrero a las 13:00 horas. El duelo se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y promete desde la previa ser uno de los más interesantes de esta jornada inaugural del campeonato nacional.

