Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

Lo sufre Paulo Autuori: las ausencias de Sporting Cristal para visitar a Deportivo Garcilaso en el debut de la Liga 1 2026

Sporting Cristal jugará en la ciudad de Cusco y no tendrá una tarea fácil, peor aún cuando no contará con dos habituales titulares.

Por Renato Pérez

Sigue a Bolavip en Google!
Paulo Autuori y jugadores de Sporting Cristal.
© Composición BOLAVIP.Paulo Autuori y jugadores de Sporting Cristal.

Empezó la Liga 1 2026 y en las próximas horas será el turno de que Sporting Cristal pueda presentarse en sociedad de manera oficial. Enfrentarán a Deportivo Garcilaso en condición de visita y claramente jugar siempre es Cusco es un escenario muy complicado, así que todo indica que esta situación se complica más ya que Paulo Autuori no contará con jugadores muy importantes.

Publicidad
Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.

Lamentablemente para los intereses de Sporting Cristal, nombres como los de Christofer Gonzáles y Luis Abram no podrá ser parte del partido frente a Deportivo Garcilaso en la ciudad del Cusco. Es más, ni siquiera viajaron con la delegación al estar lesionados. Recordemos que ninguno de los dos tuvo minutos en el amistoso ante Universidad Católica de Ecuador en ‘La Tarde Celeste 2026‘.

“El Club Sporting Cristal informa que el jugador Christofer Gonzáles fue diagnosticado con una fisura de falange distal del primer dedo del pie, producida de manera accidental durante el trabajo precompetitivo realizado en la Tarde Celeste”; detalló la institución rimense en un reciente comunicado a través de sus redes sociales respecto a la situación física del popular ‘Canchita’.

Publicidad

En el caso del defensor central, la lesión es distinta y se informó que también mantiene un periodo de recuperación al pendiente. “Luis Abram viene cumpliendo con el proceso progresivo de readaptación a las cargas, posterior al desgarro sufrido en el isquiotibial izquierdo, respetando los criterios médicos y clínicos definidos por el área médica del club”.

Fuente: Sporting Cristal.
Fuente: Sporting Cristal.

¿Quiénes podrían reemplazar a Christofer Gonzáles y Luis Abram en el 11 titular de Sporting Cristal?

Publicidad
Ninguno de los refuerzos: el jugador de Sporting Cristal que los hinchas más resaltan ante U. Católica

ver también

Ninguno de los refuerzos: el jugador de Sporting Cristal que los hinchas más resaltan ante U. Católica

Teniendo en cuenta que Christofer Gonzáles y Luis Abram no estarán presentes en el debut de Sporting Cristal frente a Deportivo Garcilaso en el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, es importante mencionar que los celestes ahora sí gozan de un plantel con más opciones y variantes a diferencia de otras temporadas en donde la hinchada reclamaba justamente dicho aspecto.

En reemplazo de ‘Canchita’ podrían sumarse nombres como los de Gabriel Santana, Maxloren Castro y Santiago González si es que finalmente Paulo Autuori lo sigue considerando más como un atacante y ya no tanto como volante. En el caso del defensor central, es Rafael Lutiger quien mayores chances tiene de ser titular y como otra opción de recambio está Alejandro Pósito.

Fuente: Sporting Cristal.

Fuente: Sporting Cristal.

Publicidad

Día y hora del duelo entre Deportivo Garcilaso vs. Sporting Cristal por el Torneo Apertura

En el marco de la fecha 1 del Torneo Apertura 2026, Sporting Cristal visitará la ciudad del Cusco para enfrentar a Deportivo Garcilaso el próximo domingo 1 de febrero a las 13:00 horas. El duelo se disputará en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega y promete desde la previa ser uno de los más interesantes de esta jornada inaugural del campeonato nacional.

DATOS CLAVES

  • Sporting Cristal visita a Deportivo Garcilaso este domingo 1 de febrero a las 13:00.
  • Christofer Gonzáles y Luis Abram son bajas confirmadas por lesión para el duelo en Cusco.
  • Paulo Autuori evaluaría a Rafael Lutiger y Gabriel Santana como variantes en el once titular.
renato pérez
Renato Pérez
Lee también
Golpe fuerte en Alianza: Un crack se lesionó y se pierde todos estos partidos
Alianza Lima

Golpe fuerte en Alianza: Un crack se lesionó y se pierde todos estos partidos

Malas noticias en la 'U': Riveros desaprobó segundo examen de nacionalización
Universitario

Malas noticias en la 'U': Riveros desaprobó segundo examen de nacionalización

Con Santamaría: las 3 sensibles bajas de la 'U' para recibir a ADT en el debut de Liga 1 2026
Universitario

Con Santamaría: las 3 sensibles bajas de la 'U' para recibir a ADT en el debut de Liga 1 2026

Melgar vs. Cienciano EN VIVO y GRATIS por la fecha 1 del Torneo Apertura
Liga 1

Melgar vs. Cienciano EN VIVO y GRATIS por la fecha 1 del Torneo Apertura

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo