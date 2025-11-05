“Sería el colmo de Innova”: la reacción de los hinchas al saber que Sporting Cristal viene siguiendo a Christian Cueva

Ahora que Sporting Cristal está enfocado en quedar como Perú en la tabla de posiciones general de la Liga 1 2025 luego de fracasar en el intento de salir campeones, se viene conociendo que la directiva ya vendría trabajando en el análisis de posibles refuerzos para la temporada 2026. Uno de los nombres que más ha sonado durante las últimas horas es el de Christian Cueva y son los hinchas rimenses quienes ya tienen una opinión al respecto.

Publicidad

Publicidad

Fuente: Emelec

Como bien sabemos, Christian Cueva pertenece actualmente a las filas de Emelec de Ecuador y su vínculo contractual es hasta mediados del año 2026, aunque por motivos financieros y económicos de la institución podría dar un paso al costado si es que se presenta una importante posibilidad de cambiar de aires. Todo indica que en Sporting Cristal vendrían evaluando el escenario de contar con sus servicios, al margen de su pasado reciente que no es tan bueno en lo deportivo.

“En Emelec han entrado otras personas y ya le pagaron a Christian Cueva los 4 meses pendientes. Los que han entrado le quieren renovar, pero tres equipos muy importantes de Lima lo están llamando. Se trata de Sport Boys, Sporting Cristal y Universitario. El hecho que lo estén llamando no quiere decir que esté cerca a firmar algo, pero la intención está. No es que lo hayan ofrecido, los tres clubes se están comunicando directamente con él”; informó recientemente Diego Penny en la última edición del programa digital ‘Mano a Mano‘.

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

¿Cuál es la reacción de los hinchas de Sporting Cristal al saber que el club quiere fichar a Christian Cueva?

La relación entre los hinchas y la directiva de Sporting Cristal no es buena y así ha quedado en evidencia durante los últimos meses. Ahora, sabiendo que el club estaría interesado en los servicios de Christian Cueva, los mensajes y las reacciones son totalmente negativos por una cuestión en donde el futbolista no ha sido lo más profesional en el último tiempo de su carrera y que ya no sorprenderían esta clase de decisiones en el manejo de Innova.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Se va Paulo Autuori? Revelan que en Sporting Cristal hubo reuniones con otros entrenadores

“Dia de los inocentes es en diciembre, todavía. Para Távara y Lora de indisciplinados ya tenemos bastante”, “Para que haga dupla con Távara, pero en las discotecas”, “Ya sería el colmo de Innova” y “Si trajeron a Benavente no sorprendería que llegue Cueva también”; son algunos de los comentarios de los aficionados de Sporting Cristal a través de ‘X’ respecto al análisis que tendrían en el club para intentar el fichaje del popular ‘Aladino‘ pensando en el 2026.

Publicidad

Publicidad

Lo que se le viene a Sporting Cristal en el tramo final de Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal se prepara para disputar 2 las últimas jornadas del Torneo Clausura 2025 en los próximos días. Por la fecha 18 recibirán a Cienciano en el Estadio Alberto Gallardo el día viernes 7 de noviembre a las 15:15 horas y luego viajará a la ciudad de Sullana para enfrentar a Atlético Grau de Piura en una fecha y hora que todavía está por confirmarse. Serán 6 puntos claves para los celestes en el objetivo de quedar lo más arriba posible en la tabla de posiciones y así tener buenas chances en los playoffs que se vienen.

Publicidad

Publicidad

DATOS CLAVES