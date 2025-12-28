Hinchas pifiaron a ex Alianza Lima, quien respondió con polémica frase : “¿Parecía que me importaba?”

Uno de los partidos más esperados al cierre de la temporada 2025 fue el enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley. El duelo resultó intenso y terminó con la victoria del equipo ‘santo’, que logró imponerse 3-1 frente a las ‘íntimas’ tras un compromiso muy disputado.

Asimismo, se vivió un momento polémico entre la afición ‘blanquiazul’ y Aixa Vigil, quien tomó la decisión de dejar el plantel de La Victoria para sumarse a las filas del equipo de Santa Anita.

¿Qué pasó entre los hinchas de Alianza Lima y Aixa Vigil?

Tras la euforia de San Martín por su importante triunfo frente a Alianza Lima, los medios esperaron a Aixa Vigil al finalizar el partido para conocer sus impresiones sobre la victoria ante su exequipo.

No obstante, al ser consultada sobre los abucheos de la hinchada, la jugadora lanzó un mensaje contundente que ha generado gran polémica entre los usuarios en redes sociales.

“¿Parecía que me importaba o me impedía hacer mis cosas? Me gusta. Jugué con la barra y he jugado en contra de la barra. Entonces, soy feliz y yo solo estoy trabajando. Las cosas se están dando con nosotras“, declaró la voleibolista ante la prensa.

San Martín alcanzó a Alianza Lima en la tabla de posiciones

Gracias a esta victoria, San Martín igualó a Alianza Lima en la cima de la Liga Peruana de Vóley 2025. El conjunto ‘santo’ sigue firme en su meta y busca protagonizar una sorpresa en esta temporada del torneo.

Puesto Equipo PJ Puntos 1 San Martín 10 27 2 Alianza Lima 10 24 3 Universitario 9 24 4 Atlético Atenea 10 16 5 Regatas Lima 9 16 6 Géminis 9 14 7 Circolo Sportivo Italiano 9 13 8 Rebaza Acosta 9 11 9 Olva Latino 10 9 10 Kazoku No Perú 10 7 11 Deportivo Soan 10 6 12 Deportivo Wanka 9 3

