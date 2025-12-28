Es tendencia:
Hinchas pifiaron a ex Alianza Lima, quien respondió con polémica frase : “¿Parecía que me importaba?”

Exintegrante del cuadro 'íntimo' no se guardó nada y le respondió a todos sus críticas. Conoce todo lo que dijo.

Por Nicole Cueva

Uno de los partidos más esperados al cierre de la temporada 2025 fue el enfrentamiento entre Alianza Lima y San Martín por la Liga Peruana de Vóley. El duelo resultó intenso y terminó con la victoria del equipo ‘santo’, que logró imponerse 3-1 frente a las ‘íntimas’ tras un compromiso muy disputado.

Asimismo, se vivió un momento polémico entre la afición ‘blanquiazul’ y Aixa Vigil, quien tomó la decisión de dejar el plantel de La Victoria para sumarse a las filas del equipo de Santa Anita.

¿Qué pasó entre los hinchas de Alianza Lima y Aixa Vigil?

Tras la euforia de San Martín por su importante triunfo frente a Alianza Lima, los medios esperaron a Aixa Vigil al finalizar el partido para conocer sus impresiones sobre la victoria ante su exequipo.

No obstante, al ser consultada sobre los abucheos de la hinchada, la jugadora lanzó un mensaje contundente que ha generado gran polémica entre los usuarios en redes sociales.

¿Parecía que me importaba o me impedía hacer mis cosas? Me gusta. Jugué con la barra y he jugado en contra de la barra. Entonces, soy feliz y yo solo estoy trabajando. Las cosas se están dando con nosotras“, declaró la voleibolista ante la prensa.

Alianza Lima no pudo ante la San Martín y perdió el liderato de la Liga Peruana de Vóley

San Martín alcanzó a Alianza Lima en la tabla de posiciones

Gracias a esta victoria, San Martín igualó a Alianza Lima en la cima de la Liga Peruana de Vóley 2025. El conjunto ‘santo’ sigue firme en su meta y busca protagonizar una sorpresa en esta temporada del torneo.

PuestoEquipoPJPuntos
1San Martín1027
2Alianza Lima1024
3Universitario924
4Atlético Atenea1016
5Regatas Lima916
6Géminis914
7Circolo Sportivo Italiano913
8Rebaza Acosta911
9Olva Latino109
10Kazoku No Perú107
11Deportivo Soan106
12Deportivo Wanka93

DATOS CLAVES

  • San Martín venció 3-1 a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley 2025.
  • La jugadora Aixa Vigil dejó el plantel de Alianza Lima para unirse a San Martín.
  • El conjunto de Santa Anita igualó a Alianza Lima en la cima de la tabla.
