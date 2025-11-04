Es tendencia:
¿Se va Paulo Autuori? Revelan que en Sporting Cristal hubo reuniones con otros entrenadores

Crecen los rumores sobre una posible salida de Paulo Autuori como DT de Sporting Cristal. El club ya empieza a pensar un futuro sin el brasileño.

Por Hugo Avalos

Paulo Autuori, entrenador de Sporting Cristal.
Mientras Sporting Cristal está en plena lucha por meterse a la Copa Libertadores 2026, el futuro de Paulo Autuori como entrenador no es del todo claro. Es más, hay fuertes rumores de una posible salida del brasileño una vez que termine el 2025. De acuerdo a las últimas informaciones trascendidas, los ‘Celestes’ ya están hablando con otros directores técnicos.

Es el propio Paulo Autuori quien no estaría seguro de continuar en el cargo como entrenador de Sporting Cristal. De ahí que el periodista Gustavo Peralta reveló en Hablemos de Max (L1 Max) que en la directiva del club ya hubo conversaciones con otros directores técnicos pensando a futuro.

Esta posibilidad de que Paulo Autuori decida irse de Sporting Cristal coincide con una información que brindó el periodista Denilson Barrenechea hace algunos días, citada por Ana Lucía Rodríguez. De acuerdo a sus dichos, el brasileño no estaría tan convencido de continuar en el cargo de entrenador del conjunto ‘cervecero’.

“Cuando se preguntó sobre si Autuori iba a seguir o no, lo que dijo fue que no dependía tanto de Cristal sino del propio Autuori”, advirtió Rodríguez en Hablemos de Max. Evidentemente, el técnico campeón en 2002 no estaría del todo cómodo en el fútbol peruano.

Gustavo Peralta reveló contactos entre Sporting Cristal y otros entrenadores

La continuidad de Paulo Autuori, al estar puesta en duda, hace que en Sporting Cristal empiecen a tantear posibles sucesores. Por eso, según Peralta, desde hace varios días que hay reuniones entre directivos y entrenadores para conocer su disponibilidad y su intención de tomar el cargo, de acuerdo al proyecto presentado por el propio club.

Diego Rebagliati adelanta enorme purga en Sporting Cristal para el 2026: “Saldría entre 14 y 15 jugadores”

Diego Rebagliati adelanta enorme purga en Sporting Cristal para el 2026: “Saldría entre 14 y 15 jugadores”

“La información va y viene, pero yo tengo entendido que en Sporting Cristal desde hace varios días están sosteniendo reuniones con posibles técnicos“, informó Peralta en primera instancia sobre la situación en el Club del Rímac. Una situación que genera muchas especulaciones.

Yo lo tengo confirmado de primerísima mano“, insistió el periodista de L1 MAX sobre su información y las conversaciones de Cristal con otros entrenadores. Evidentemente, se vienen tiempos de cambio en el club celeste, todo dependiendo de lo que pase finalmente con Autuori.

Sporting Cristal pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026

Los rumores de Paulo Autuori se dan justo en pleno final de la Liga 1 de Perú. Sporting Cristal está bien perfilado para meterse en la pelea por Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

POSEQUIPOSPUNTOSPJPGPEPPDIF
1Universitario de Deportes78332463+44
2Cusco FC64331977+24
3Alianza Lima62331887+19
4Sporting Cristal573317610+21
5FBC Melgar563514147+15
6Alianza Atlético513315612+11
7Deportivo Garcilaso513414911+8
8Cienciano4733121110+8
9Los Chankas473213811-8
10Sport Huancayo4533136140
11ADT453312912-8
12Atlético Grau383391113-3
13Sport Boys36339915-9
14Comerciantes Unidos33338916-18
15UTC32338817-23
16Juan Pablo II College30337917-17
17Ayacucho FC29338520-22
18Alianza Universidad25336720-29
*Deportivo Binacional ya fue dado de baja
DATOS CLAVES

  • Paulo Autuori podría dejar el cargo de entrenador del Sporting Cristal a finales del 2025.
  • El periodista Gustavo Peralta reveló que Sporting Cristal ya dialoga con otros directores técnicos.
  • Autuori, técnico campeón con el club en 2002, no estaría seguro de continuar en su puesto.
Hugo Avalos
