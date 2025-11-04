Mientras Sporting Cristal está en plena lucha por meterse a la Copa Libertadores 2026, el futuro de Paulo Autuori como entrenador no es del todo claro. Es más, hay fuertes rumores de una posible salida del brasileño una vez que termine el 2025. De acuerdo a las últimas informaciones trascendidas, los ‘Celestes’ ya están hablando con otros directores técnicos.

Es el propio Paulo Autuori quien no estaría seguro de continuar en el cargo como entrenador de Sporting Cristal. De ahí que el periodista Gustavo Peralta reveló en Hablemos de Max (L1 Max) que en la directiva del club ya hubo conversaciones con otros directores técnicos pensando a futuro.

Esta posibilidad de que Paulo Autuori decida irse de Sporting Cristal coincide con una información que brindó el periodista Denilson Barrenechea hace algunos días, citada por Ana Lucía Rodríguez. De acuerdo a sus dichos, el brasileño no estaría tan convencido de continuar en el cargo de entrenador del conjunto ‘cervecero’.

“Cuando se preguntó sobre si Autuori iba a seguir o no, lo que dijo fue que no dependía tanto de Cristal sino del propio Autuori”, advirtió Rodríguez en Hablemos de Max. Evidentemente, el técnico campeón en 2002 no estaría del todo cómodo en el fútbol peruano.

Gustavo Peralta reveló contactos entre Sporting Cristal y otros entrenadores

La continuidad de Paulo Autuori, al estar puesta en duda, hace que en Sporting Cristal empiecen a tantear posibles sucesores. Por eso, según Peralta, desde hace varios días que hay reuniones entre directivos y entrenadores para conocer su disponibilidad y su intención de tomar el cargo, de acuerdo al proyecto presentado por el propio club.

“La información va y viene, pero yo tengo entendido que en Sporting Cristal desde hace varios días están sosteniendo reuniones con posibles técnicos“, informó Peralta en primera instancia sobre la situación en el Club del Rímac. Una situación que genera muchas especulaciones.

“Yo lo tengo confirmado de primerísima mano“, insistió el periodista de L1 MAX sobre su información y las conversaciones de Cristal con otros entrenadores. Evidentemente, se vienen tiempos de cambio en el club celeste, todo dependiendo de lo que pase finalmente con Autuori.

Sporting Cristal pelea por entrar a la Copa Libertadores 2026

Los rumores de Paulo Autuori se dan justo en pleno final de la Liga 1 de Perú. Sporting Cristal está bien perfilado para meterse en la pelea por Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 78 33 24 6 3 +44 2 Cusco FC 64 33 19 7 7 +24 3 Alianza Lima 62 33 18 8 7 +19 4 Sporting Cristal 57 33 17 6 10 +21 5 FBC Melgar 56 35 14 14 7 +15 6 Alianza Atlético 51 33 15 6 12 +11 7 Deportivo Garcilaso 51 34 14 9 11 +8 8 Cienciano 47 33 12 11 10 +8 9 Los Chankas 47 32 13 8 11 -8 10 Sport Huancayo 45 33 13 6 14 0 11 ADT 45 33 12 9 12 -8 12 Atlético Grau 38 33 9 11 13 -3 13 Sport Boys 36 33 9 9 15 -9 14 Comerciantes Unidos 33 33 8 9 16 -18 15 UTC 32 33 8 8 17 -23 16 Juan Pablo II College 30 33 7 9 17 -17 17 Ayacucho FC 29 33 8 5 20 -22 18 Alianza Universidad 25 33 6 7 20 -29 *Deportivo Binacional ya fue dado de baja

