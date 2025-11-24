Es tendencia:
logotipo del encabezado
Sporting Cristal

Sporting Cristal iría con todo para fichar a Facundo Callejo en el 2026

Sporting Cristal quiere a un goleador de altura para el 2026. Los rimenses quieren potenciar su ataque para pelear por la Liga 1.

Por Bruno Castro

Sigue a Bolavip en Google!
Facundo Callejo en Cusco FC.
© Cusco FCFacundo Callejo en Cusco FC.

Sporting Cristal es uno de los equipos que en los últimos años se ha alejado mucho de la posibilidad de ser campeón nacional. No han trabajado muy bien en refuerzos los últimos años, lo cual ha mermado la posibilidad de competir al más alto nivel. Pero este 2026 quieren volver a ser protagonistas y para ello saben que necesitan un goleador a la altura del club.

Publicidad

Lo que se ha conocido es que los rimenses tienen como objetivo traer al goleador de la Liga 1, Facundo Callejo. Hablamos de un artillero que ha logrado la suma de 24 goles en 31 partidos. Una cifra nada despreciable para un atacante de 33 años de edad que ahora busca nuevos retos. Por eso en La Florida quieren contar con sus servicios para el 2026.

Facundo Callejo.

Facundo Callejo, delantero de Cusco FC (Foto: Cusco FC).

En el programa ‘Fútbol Excitante’, el periodista Julio Peña habló fuerte y claro sobre este rumor que va ganando fuerza. Pues Cristal iría con todo a contratar al 9 argentino: “Van a ir con todo por él”, afirmó el hombre de prensa. Por eso, se sabe que por el momento es el primer y único objetivo que tienen el cuadro rimense para cubrir la plaza de ‘9’.

Publicidad

¿Cuál es el valor de Facundo Callejo?

Hay que recordar que Facundo Callejo hace poco renovó contrato con Cusco FC, con lo cual tiene vínculo con los ‘Dorados’ hasta finales del 2027. Por lo que, la única forma que pueda salir de la ‘Ciudad Imperial’ es con una compra, así que en este caso los ‘celestes’ tendrán que hacer una fuerte inversión para tenerlo en sus filas al nacido en Tandil.

Según la página Transfermarkt, Callejo tiene un valor de mercado de 400 mil euros. Esta cifra está muy lejos del millón de euros al que llegó a valer en su momento cuando jugaba en Colón.

Esta puede ser la oportunidad de oro para Sporting Cristal de encontrar un jugador que los ayude a volver a la élite. Pues hace tiempo se alejaron de ser un equipo que compita por los torneos nacionales. Así que con un 9 de jerarquía, podrían volver a lo más alto. Aparte de intentar volver a reconciliarse con la hinchada, la cual no tienen de su lado.

Publicidad

Datos Claves

  • El club Sporting Cristal tiene como objetivo al delantero Facundo Callejo para la temporada 2026.
  • Facundo Callejo ha marcado 24 goles en 31 partidos en la Liga 1, siendo el goleador.
  • El delantero Facundo Callejo tiene un valor de mercado de 400 mil euros según Transfermarkt.
bruno castro
Bruno Castro
Lee también
"No tiene sentido": la revelación de Callejo sobre los rumores que lo acercan a la 'U'
Liga 1

"No tiene sentido": la revelación de Callejo sobre los rumores que lo acercan a la 'U'

El desprestigio que sufrió Callejo al sonar como refuerzo en la 'U': "¿A quién le ha hecho goles?"
Universitario

El desprestigio que sufrió Callejo al sonar como refuerzo en la 'U': "¿A quién le ha hecho goles?"

Pese al gol con Cusco FC, hinchas de Universitario piden a Facundo Callejo como refuerzo para 2026
Liga 1

Pese al gol con Cusco FC, hinchas de Universitario piden a Facundo Callejo como refuerzo para 2026

En pleno partido Racing vs. River, el jugador que hace fuerza para llegar a Alianza Lima
Alianza Lima

En pleno partido Racing vs. River, el jugador que hace fuerza para llegar a Alianza Lima

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Los juegos y apuestas deportivas a distancia realizados en exceso pueden causar ludopatía

+18 jugar con responsabilidadGordon Moody
Better Collective Logo