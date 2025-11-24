Sporting Cristal es uno de los equipos que en los últimos años se ha alejado mucho de la posibilidad de ser campeón nacional. No han trabajado muy bien en refuerzos los últimos años, lo cual ha mermado la posibilidad de competir al más alto nivel. Pero este 2026 quieren volver a ser protagonistas y para ello saben que necesitan un goleador a la altura del club.

Lo que se ha conocido es que los rimenses tienen como objetivo traer al goleador de la Liga 1, Facundo Callejo. Hablamos de un artillero que ha logrado la suma de 24 goles en 31 partidos. Una cifra nada despreciable para un atacante de 33 años de edad que ahora busca nuevos retos. Por eso en La Florida quieren contar con sus servicios para el 2026.

Facundo Callejo, delantero de Cusco FC (Foto: Cusco FC).

En el programa ‘Fútbol Excitante’, el periodista Julio Peña habló fuerte y claro sobre este rumor que va ganando fuerza. Pues Cristal iría con todo a contratar al 9 argentino: “Van a ir con todo por él”, afirmó el hombre de prensa. Por eso, se sabe que por el momento es el primer y único objetivo que tienen el cuadro rimense para cubrir la plaza de ‘9’.

¿Cuál es el valor de Facundo Callejo?

Hay que recordar que Facundo Callejo hace poco renovó contrato con Cusco FC, con lo cual tiene vínculo con los ‘Dorados’ hasta finales del 2027. Por lo que, la única forma que pueda salir de la ‘Ciudad Imperial’ es con una compra, así que en este caso los ‘celestes’ tendrán que hacer una fuerte inversión para tenerlo en sus filas al nacido en Tandil.

Según la página Transfermarkt, Callejo tiene un valor de mercado de 400 mil euros. Esta cifra está muy lejos del millón de euros al que llegó a valer en su momento cuando jugaba en Colón.

Esta puede ser la oportunidad de oro para Sporting Cristal de encontrar un jugador que los ayude a volver a la élite. Pues hace tiempo se alejaron de ser un equipo que compita por los torneos nacionales. Así que con un 9 de jerarquía, podrían volver a lo más alto. Aparte de intentar volver a reconciliarse con la hinchada, la cual no tienen de su lado.

