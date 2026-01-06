Es tendencia:
Julio César Uribe explicó la situación de Luis Advíncula en plena conferencia de prensa

Julio César Uribe fue claro sobre la situación de Luis Advíncula y dejó contundente respuesta si va a llegar a Sporting Cristal.

Por Bruno Castro

Julio César Uribe junto a los nuevos fichajes de Sporting Cristal.
© Sporting Cristal y GettyJulio César Uribe junto a los nuevos fichajes de Sporting Cristal.

Sporting Cristal hizo la presentación de sus nuevos jugadores ante la prensa en una conferencia. Julio César Uribe fue el encargado de hablar sobre estos refuerzos y responder a las preguntas. Pero hubo una en especial que a más de uno sorprendió. Pues se trató de la posible llegada de Luis Advíncula al cuadro del Rímac.

En plena conferencia le hicieron una pregunta al ‘Diamante’ sobre el fichaje del lateral peruano de Boca Juniors. Este no dudó un solo momento en ser contundente, mencionando que por ahora no hay nada y que si bien hay un aprecio. No se contempla esto para el 2026.

Respuesta muy simple. A Lucho lo aprecio mucho, valoro mucho su categoría y tiene contrato profesional. Hoy tenemos a Juan Cruz González y por eso tenemos consensuado que va a escribir la historia que corresponde. La respuesta ya fue dada bastante clara. Respetamos lo que hemos elegido, nada más”, fue lo que respondió Uribe.

De igual forma, expresó que el mercado para los rimenses prácticamente ya está cerrado. “Los refuerzos ya están y todo cambio o modificación que se haga en el camino dependerá de los resultados. Todos estamos condicionados a los resultados”, sentenció sobre el tema.

¿Luis Advíncula jugará en la Liga 1?

Con Sporting Cristal fuera del radar, solo hay un equipo nacional que podría llegar a fichar a Luis Advíncula. Estamos hablando de Alianza Lima, conjunto que podría llegar a hacer un movimiento de última hora para contratar al lateral en busca de cerrar su plantel con broche de oro.

Luis Advíncula.

Luis Advíncula con indumentaria de Boca Juniors (Foto: Getty).

Lo único cierto hasta el momento es el contrato del popular ‘Bolt’ con el cuadro argentino. Tiene vigencia hasta final de año, por lo tanto es casi imposible que se pueda llegar a dar una transferencia en este mercado. A menos que se pueda pagar por su pase, lo cual es algo que puede verse difícil, más que todo por la edad del defensor.

En este caso, solo el tiempo dejará en claro en donde va a terminar jugando Luis Advíncula este año. Veremos si se termina cambiando la azul y oro de Boca, pues por ahí podría seguir su carrera en otro equipo de los que no se ha mencionado. Todo es posible en el mundo del fútbol.

Datos Claves

  • Julio César Uribe descartó el fichaje de Luis Advíncula para la temporada 2026 en Cristal.
  • El lateral Luis Advíncula mantiene un contrato vigente con Boca Juniors hasta fin de año.
  • El club Sporting Cristal ratificó a Juan Cruz González como su lateral para este torneo.
bruno castro
Bruno Castro
