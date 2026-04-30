El presente de Felipe Vizeu en Sporting Cristal ha sido ampliamente cuestionado por su baja efectividad goleadora, lo que lo ha puesto constantemente en el centro de las críticas por parte de los hinchas celestes.

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Pese a ese contexto, el delantero tiene contrato vigente hasta diciembre del 2026, y su continuidad empieza a tomar protagonismo en la planificación deportiva del club de cara a las próximas temporadas.

En ese escenario, el director deportivo Gustavo Zevallos sorprendió con una postura clara respecto al futuro del atacante brasileño.

“Yo sí les renovaría a Felipe Vizeu y Juan Cruz González. Tengo las mejores referencias de ambos y estaría encantado de que se queden”, señaló en entrevista con el programa Fútbol Como Cancha.

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Felipe Vizeu festejando su gol durante el partido entre Sporting Cristal vs. Atlético Grau por el Torneo Apertura 2026 de la Liga 1 de Perú. (Foto: Liga 1)

¿Sporting Cristal renovará a Felipe Vizeu?

Sus declaraciones generaron una ola de reacciones negativas entre los hinchas de Sporting Cristal, quienes no comparten la idea de extender el vínculo del delantero debido a su rendimiento irregular.

Además, la postura de Gustavo Zevallos deja entrever que el club no tendría como prioridad fichar a un nuevo ‘9’ en el próximo mercado de pases, lo que aumenta la presión sobre Felipe Vizeu y mantiene abierto el debate en tienda celeste.

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Felipe Vizeu sonriente durante un entrenamiento con Sporting Cristal. (Foto: X)

Los números de Felipe Vizeu en Sporting Cristal

El rendimiento de Felipe Vizeu durante la temporada 2026 con Sporting Cristal, hasta fines de abril, han sido 4 goles en 9 partidos durante el Torneo Apertura, mientras que 1 gol en 3 partidos durante la Copa Libertadores.

¿Cuánto vale actualmente Felipe Vizeu?

El delantero Felipe Vizeu tiene contrato con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026 y vale actualmente 300 mil euros a sus 29 años, según información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Felipe Vizeu mantiene un contrato vigente con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026.

El director Gustavo Zevallos expresó su intención de renovar a Vizeu y Juan Cruz.

El club Sporting Cristal descartaría fichar un nuevo delantero centro para la próxima temporada.