Sporting Cristal consiguió un triunfo vital ante Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores, pero la alegría no fue completa debido a una baja sensible en su defensa.

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El zaguero Miguel Araujo terminó el partido con molestias en la planta del pie derecho, y tras la evaluación médica se confirmó que padece fascitis plantar, una lesión que requiere reposo y tratamiento.

El tiempo estimado de recuperación es de aproximadamente cuatro semanas, lo que lo dejará fuera de varios compromisos importantes tanto en el torneo local como en el ámbito internacional.

Entre los partidos que se perderá están el duelo ante Cusco FC por el Torneo Apertura, además del crucial choque frente a Palmeiras por la Copa Libertadores.

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Miguel Araujo, Diego Enríquez y Rafael Lutiger tras el triunfo de Sporting Cristal a Junior de Barranquilla por la Copa Libertadores. (Foto: Sporting Cristal)

Miguel Araujo se perderá cinco partidos con Sporting Cristal

Tras confirmarse su lesión, el defensa Miguel Araujo estaría cuatro semanas de baja. Por ello, sumado a los partidos de Cusco y Palmeiras, también estará ausente en los encuentros ante Alianza Lima y FC Cajamarca, así como en la revancha internacional ante Junior de Barranquilla en Colombia.

En total, Miguel Araujo se perderá cinco partidos, una baja que representa un golpe importante para Sporting Cristal en un tramo clave de la temporada donde se juega mucho en ambos frentes.

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Miguel Araujo durante un entrenamiento de Sporting Cristal. (Foto: Sporting Cristal)

¿Cuánto vale actualmente Miguel Araujo?

Miguel Araujo vale 600 mil euros a sus actuales 31 años, según la información oficial de Transfermarkt.

¿Hasta cuándo Miguel Araujo tiene contrato con Sporting Cristal?

Miguel Araujo tiene contrato oficial con Sporting Cristal hasta diciembre del 2026, según la información oficial de Transfermarkt.

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Datos claves

Miguel Araujo sufrió una fascitis plantar y será baja en Sporting Cristal por cuatro semanas.

El defensor central se perderá cinco partidos oficiales entre el torneo local y la Libertadores.

Miguel Araujo estará ausente en duelos clave ante Palmeiras, Alianza Lima, Junior y Cusco FC.