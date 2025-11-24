La directiva de Sporting Cristal está considerando una medida significativa para reducir la brecha económica con sus principales competidores, Universitario de Deportes y Alianza Lima: trasladar la mayoría de sus partidos de local del Estadio Alberto Gallardo al Estadio Nacional a partir de la próxima temporada. Esta información, confirmada por el comentarista deportivo Diego Rebagliati, marca un punto de inflexión en la gestión del club rimense.

Sporting Cristal tomará una medida urgente

La razón fundamental de este cambio es puramente financiera: aumentar drásticamente la recaudación por venta de entradas. Si bien el Gallardo es la casa tradicional del club, su capacidad limitada a poco más de 18,000 espectadores restringe los ingresos. En contraste, el Estadio Nacional, con más de 40,000 asientos, ofrece un potencial de ingresos mucho mayor, capital crucial para fortalecer la plantilla en el mercado de pases local e internacional.

Sporting Cristal espera tener un mejor año 2026. (Foto: X).

Rebagliati explicó en Los Reba Podcast que la estrategia busca “equilibrar el diferencial de taquilla” que favorece a sus rivales directos. Estos clubes suelen llenar sus propios estadios o usar el Nacional para encuentros clave, generando el capital necesario para invertir en equipos más competitivos. Para Cristal, potenciar sus ingresos propios es vital para superar las limitaciones financieras que han afectado su rendimiento en torneos continentales.

Sporting Cristal busca potenciar su economía

Esta decisión de priorizar los ingresos por taquilla se alinea con los rumores sobre una posible venta o la llegada de un nuevo grupo inversor. La mudanza al Nacional puede interpretarse como un paso proactivo de la actual administración para demostrar la viabilidad económica del club y mejorar su presupuesto operativo de cara a un eventual socio o comprador.

Sin embargo, el cambio de localía genera preocupación entre la hinchada. Jugar fuera del Gallardo podría implicar la pérdida del factor “casa” y un distanciamiento emocional con los barrios de Rímac y San Martín de Porres. La atmósfera íntima y la presión que ejerce el Gallardo podrían diluirse en la magnitud del Estadio Nacional, exigiendo al equipo un desempeño deportivo superior para compensar esta posible desventaja.

¿Alcanzarán a Universitario y Alianza Lima?

La potencial decisión de Sporting Cristal de jugar en el Nacional es una respuesta directa a la necesidad de obtener los recursos necesarios para mantener su estatus de club grande y aspirar seriamente a trascender en la Copa Libertadores. La implementación de esta medida y el apoyo de la afición serán claves en esta radical, pero aparentemente necesaria, búsqueda de igualdad financiera.

