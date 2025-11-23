Así se jugarán los Playoffs de la Liga 1 Perú 2025 con Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: fechas y cruces

Se definió la Tabla Acumulada 2025 de la Liga 1 Perú. Las victorias de Alianza Lima y Cusco FC este domingo no modificaron las posiciones. De esta manera, los cusqueños se aseguraron el pase a la final de los Playoffs, mientras que los ‘Blanquiazules’ serán rivales de Sporting Cristal. Mira cómo se jugarán los próximos partidos.
Alianza Lima debía ganar para tener alguna posibilidad de meterse en el segundo lugar de la Tabla Acumulada. Lo hizo de gran forma, ya que le ganó a UTC por 3-0. Sin embargo, necesitaba una derrota de Cusco FC y no pasó. El conjunto de Miguel Rondelli se hizo fuerte en Huancayo y ganó por 2-1.
Así, no se modificaron los puestos 2 y 3 de la Tabla Acumulada. De esta manera, los cusqueños qudaron por delante y se evitan jugar la semifinal de los Playoffs. En tanto, los ‘Íntimos’ serán rivales de Sporting Cristal en dicha fase. El ganador se medirá ante los de Rondelli en busca del lugar de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.
¿Cuándo se juegan los Playoffs finales de la Liga 1 de Perú?
Los Playoffs finales de la Liga 1 de Perú ya tenían sus fechas definidas, según había informado el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (Twitter). La fase 1 (semifinal) y la 2 (final) se jugarán a partidos de ida y vuelta. Por lo tanto, hay cuatro días a tener en cuenta y tomar nota para dichos encuentros.
Las fechas para los Playoffs Finales de la Liga 1 (X @Gustavo_p4).
La fase semifinal, que enfrentará a Alianza Lima ante Sporting Cristal, se jugará de la siguiente manera: el partido de ida será el 2 de diciembre, mientras que la vuelta se jugará cuatro días después, el 6 del mismo mes.
En tanto, la final entre el ganador de la semifinal y el segundo lugar de la Tabla Acumulada, que fue finalmente Cusco FC será bastante inmediato. El duelo de ida se realizará el 10 de diciembre y la vuelta, también cuatro días después, el 14 de diciembre.
Así quedó la tabla de posiciones finales de la Acumulada 2025
|POS
|EQUIPOS
|PUNTOS
|PJ
|PG
|PE
|PP
|DIF
|1
|Universitario de Deportes
|79
|35
|24
|7
|4
|+42
|2
|Cusco FC
|70
|35
|21
|7
|7
|+28
|3
|Alianza Lima
|68
|35
|20
|8
|7
|+23
|4
|Sporting Cristal
|63
|35
|19
|6
|10
|+23
|5
|Alianza Atlético
|57
|35
|17
|6
|12
|+13
|6
|FBC Melgar
|56
|35
|14
|14
|7
|+15
|7
|Deportivo Garcilaso
|52
|35
|14
|10
|11
|+8
|8
|Cienciano
|50
|35
|13
|11
|11
|+8
|9
|Los Chankas
|50
|35
|14
|8
|13
|-8
|10
|ADT
|49
|35
|13
|10
|12
|-7
|11
|Sport Huancayo
|48
|35
|14
|6
|15
|+2
|12
|Atlético Grau
|38
|35
|9
|11
|15
|-6
|13
|Comerciantes Unidos
|37
|35
|9
|10
|16
|-15
|14
|Sport Boys
|36
|35
|9
|9
|17
|-13
|15
|Juan Pablo II College
|34
|35
|8
|10
|17
|-15
|16
|UTC
|32
|35
|8
|8
|19
|-29
|17
|Ayacucho FC
|29
|35
|8
|5
|22
|-26
|18
|Alianza Universidad
|26
|35
|6
|8
|21
|-30
|19
|Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC
|18
|18
|4
|6
|8
|-13
DATOS CLAVES
- Cusco FC se aseguró el pase directo a la final de los Playoffs de la Liga 1 Perú 2025.
- Alianza Lima enfrentará a Sporting Cristal en la semifinal de los Playoffs; la ida es el 2 de diciembre.
- Los partidos de semifinal y final de los Playoffs de la Liga 1 se jugarán en diciembre (2, 6, 10 y 14).