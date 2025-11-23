Así se jugarán los Playoffs de la Liga 1 Perú 2025 con Alianza Lima, Sporting Cristal y Cusco FC: fechas y cruces

Se definió la Tabla Acumulada 2025 de la Liga 1 Perú. Las victorias de Alianza Lima y Cusco FC este domingo no modificaron las posiciones. De esta manera, los cusqueños se aseguraron el pase a la final de los Playoffs, mientras que los ‘Blanquiazules’ serán rivales de Sporting Cristal. Mira cómo se jugarán los próximos partidos.

Publicidad

Publicidad

Alianza Lima debía ganar para tener alguna posibilidad de meterse en el segundo lugar de la Tabla Acumulada. Lo hizo de gran forma, ya que le ganó a UTC por 3-0. Sin embargo, necesitaba una derrota de Cusco FC y no pasó. El conjunto de Miguel Rondelli se hizo fuerte en Huancayo y ganó por 2-1.

Así, no se modificaron los puestos 2 y 3 de la Tabla Acumulada. De esta manera, los cusqueños qudaron por delante y se evitan jugar la semifinal de los Playoffs. En tanto, los ‘Íntimos’ serán rivales de Sporting Cristal en dicha fase. El ganador se medirá ante los de Rondelli en busca del lugar de Perú 2 para la Copa Libertadores 2026.

¿Cuándo se juegan los Playoffs finales de la Liga 1 de Perú?

Los Playoffs finales de la Liga 1 de Perú ya tenían sus fechas definidas, según había informado el periodista Gustavo Peralta en su cuenta de X (Twitter). La fase 1 (semifinal) y la 2 (final) se jugarán a partidos de ida y vuelta. Por lo tanto, hay cuatro días a tener en cuenta y tomar nota para dichos encuentros.

Publicidad

Publicidad

Las fechas para los Playoffs Finales de la Liga 1 (X @Gustavo_p4).

La fase semifinal, que enfrentará a Alianza Lima ante Sporting Cristal, se jugará de la siguiente manera: el partido de ida será el 2 de diciembre, mientras que la vuelta se jugará cuatro días después, el 6 del mismo mes.

En tanto, la final entre el ganador de la semifinal y el segundo lugar de la Tabla Acumulada, que fue finalmente Cusco FC será bastante inmediato. El duelo de ida se realizará el 10 de diciembre y la vuelta, también cuatro días después, el 14 de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Así quedó la tabla de posiciones finales de la Acumulada 2025

POS EQUIPOS PUNTOS PJ PG PE PP DIF 1 Universitario de Deportes 79 35 24 7 4 +42 2 Cusco FC 70 35 21 7 7 +28 3 Alianza Lima 68 35 20 8 7 +23 4 Sporting Cristal 63 35 19 6 10 +23 5 Alianza Atlético 57 35 17 6 12 +13 6 FBC Melgar 56 35 14 14 7 +15 7 Deportivo Garcilaso 52 35 14 10 11 +8 8 Cienciano 50 35 13 11 11 +8 9 Los Chankas 50 35 14 8 13 -8 10 ADT 49 35 13 10 12 -7 11 Sport Huancayo 48 35 14 6 15 +2 12 Atlético Grau 38 35 9 11 15 -6 13 Comerciantes Unidos 37 35 9 10 16 -15 14 Sport Boys 36 35 9 9 17 -13 15 Juan Pablo II College 34 35 8 10 17 -15 16 UTC 32 35 8 8 19 -29 17 Ayacucho FC 29 35 8 5 22 -26 18 Alianza Universidad 26 35 6 8 21 -30 19 Club Escuela Municipal Deportivo Binacional FC 18 18 4 6 8 -13

DATOS CLAVES