El golazo de Eryc Castillo que da vida a Alianza Lima vs. U. Católica por la Copa Sudamericana

Eryc Castillo anotó un golazo para el empate de Alianza Lima 1-1 ante Universidad Católica de Ecuador. Sucediendo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, el tanto del extremo significó la igualdad en el cotejo y estiró la ventaja en el global por 3-1 a favor de los íntimos.

Y es que la rápida acción del gol nació de un pase preciso de Sergio Peña. Teniendo esa calidad para solo él dar asistencias así, el balón llegó hasta la posición de Eryc Castillo, que aprovechó, remató y convirtió el empate 1-1 entre Alianza Lima vs. Universidad Católica por la Copa Sudamericana.

El gol de Castillo para el Alianza Lima 1-1 U. Católica

La acción del gol de Eryc Castillo nació en el minuto 38 del primer tiempo. Justo antes ejecutando un tiro libre Miguel Trauco, el balón chocó en la barrera, pero el rebote quedó en zona de Alianza Lima.

Ahí fue cuando apareció la calidad de Sergio Peña. El volante peruano tocó el balón, la pelota pasó a todos los defensores de la Universidad Católica y Eryc Castillo llegó para tocarla y vencer la resistencia del portero Johan Lara.

El toque de Castillo para el gol de Alianza. (Foto: Alianza Lima)

El gol le da bastante tranquilidad a Alianza Lima que, más allá del resultado que logre de visita ante Universidad Católica, también tiene que ver el marcador global. Por ahora, al término del primer tiempo, el cuadro peruano empata 1-1 ante el ecuatoriano y lo vence en el global por 3-1.

De mantenerse este resultado, Alianza Lima continuará en la Copa Sudamericana. Avanzando a los cuartos de final del certamen, su rival saldrá del vencedor de la llave entre Independiente de Argentina y Universidad de Chile de Chile.